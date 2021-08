Des politologues peu surpris par le départ de Brian Pallister

Professeur de science politique à l’Université de Winnipeg, Félix Mathieu rappelle que des rumeurs couraient depuis quelque temps et que des appels à la démission avaient été entendus.

Il reste néanmoins étonné d'une telle décision dans un contexte de gouvernement majoritaire.

Il ne faut pas oublier que Brian Pallister est à la tête d’une majorité parlementaire. Avec les élections à date fixe, il peut régner jusqu’en 2023. C’est une manière pour lui de préparer le terrain pour un nouveau leadership étant donné qu’il est extrêmement rare en politique manitobaine qu’un même gouvernement avec le même leader parvienne à réaliser trois mandats successifs , explique-t-il.

Cette analyse rejoint les propos tenus par M. Pallister lors de son annonce de mardi à Brandon. En me retirant au milieu de notre deuxième mandat, je crois que cela fournira assez de temps aux membres du parti pour sélectionner un nouveau chef et pour que les Manitobains puissent connaître ce nouveau chef et ce nouveau premier ministre a-t-il affirmé.

Il n’a cependant pas précisé la date à laquelle il quitterait son poste.

Le professeur émérite de l’Université de Saint-Boniface, Raymond Hébert, estime que Brian Pallister choisit le bon moment pour se retirer, comme l’a d'ailleurs lui-même dit le premier ministre.

Sa cote de popularité est très, très basse, une des pires au Canada comme premier ministre provincial. Pour son parti, ça donne amplement de temps pour s’organiser et les mécanismes sont déjà en place pour une course à la chefferie , souligne M. Hébert à l'émission Le 6 à 9.

Pressions internes

Selon le M. Hébert, les commentaires de M. Pallister sur les Autochtones et la colonisation auront joué un rôle dans sa décision de laisser son poste de premier ministre. Des membres de son propre parti ont dénoncé ses propos et des leaders autochtones réclamaient sa démission.

Ses commentaires ont démontré une ignorance de sa part du dossier autochtone. Ensuite [vient] la nomination d’Alan Lagimodière, qui lui aussi, dans sa première conférence de presse, a paru incompétent, le mot n'est pas trop fort, par rapport à son propre dossier. Il s’était mal préparé, et ça se reflète sur M. Pallister , explique-t-il.

Il ajoute que le style autoritaire de gestion du premier ministre Pallister a laissé peu de place aux ministres de briller dans l’espace public.

Brian Pallister, le « plus grand atout » pour les partis d'opposition

M. Hébert affirme que les partis de l’opposition doivent être déçus de voir Brian Pallister ne pas solliciter de troisième mandat.

Ils ont perdu leur plus grand atout en la personne de Brian Pallister. Qui que ce soit qui le remplace devrait faire meilleure figure lui , déclare-t-il.

Il rappelle que le député de Fort Whyte avait tendance à se tirer dans le pied avec des gaffes.