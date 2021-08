Passeport vaccinal : entre l’espoir de la normalité et la crainte des conséquences

Le président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, Michel Lagacé, qualifie de moindre mal l'instauration d'un passeport vaccinal dans la province.

Il estime qu'il vaut mieux s'adapter à cette nouvelle réalité plutôt que de retourner en confinement. Michel Lagacé rappelle que les différentes fermetures de commerces jugés non essentiels ont fait mal à l'économie de toute la région.

Selon lui, il vaut mieux maintenant récompenser les citoyens doublement vaccinés.

Personne n’a le goût d’être confiné à nouveau. De voir que les gens qui vont avoir eu la vaccination complète [...] vont pouvoir avoir un code QR et éventuellement avoir accès à des activités normales, qui font partie de la vie de tous les jours, je pense que c’est assurément un moindre mal , juge M. Lagacé.

Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Le président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent croit aussi que le gouvernement provincial a pris la bonne décision en exigeant le passeport à l'échelle du Québec et non par région où la situation épidémiologique est précaire. Selon lui, cela facilite la compréhension de tout le monde.

Des inquiétudes sur l’application du passeport

Sur la Côte-Nord, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan, Antonio Hortas, salue la décision de Québec de mener des projets pilotes pour mieux évaluer l’application de la nouvelle mesure et déceler de potentiels problèmes techniques.

Pour lui, l’élément le plus important dont Québec n’a pas encore parlé est la manière de faire respecter la nouvelle mesure dans les établissements privés. Pour lui, il est évident que des incidents regrettables vont survenir.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan, Antonio Hortas (archives) Photo : Radio-Canada

Qu’est-ce qui arrive si une personne n’a pas le passeport en main, n’a pas son téléphone ou carrément n’est pas vaccinée? Le commerçant, restaurateur ou autre, à la réception, il fait quoi? Il retourne cette personne manu militari, il appelle la police, il engage des gardes de sécurité? , se demande M. Hortas.

Il note aussi que l’accès à internet est inégal sur la Côte-Nord et que cela pourrait engendrer des problèmes si les applications mobiles prévues par le gouvernement demandent une connexion.

Craintes pour les bars

L'arrivée du passeport vaccinal est une victoire en demi-teinte pour les tenanciers de bars.

S'ils espèrent que cette mesure évitera d'autres fermetures comme lors des précédentes vagues d'infections à la COVID-19, les propriétaires se désolent d'avoir à surveiller à nouveau leur clientèle.

Le propriétaire du bar Le Campus à Rimouski et directeur général de la Corporation des bars, brasseries et tavernes du Québec, Luc Pichette, craint d’exaspérer ses clients et d’ajouter du travail à son équipe.

La clientèle est déjà tannée du registre, des choses comme ça. C’est une autre affaire qu’on va leur demander en plus. Ça va être une affaire de plus à accomplir pour nous. [...] On est un peu déçu, mais si ça prend ça pour rester ouvert, on va le faire indique M. Pichette.

Rappelons que les employés n'auront pas à fournir une preuve vaccinale pour aller travailler dans les bars. Seuls les clients devront s'assurer d'avoir reçu leurs deux doses de vaccin, et ce dès le 1er septembre. Une décision qui satisfait Claudine Roy, restauratrice gaspésienne et présidente du conseil d'administration de l'Association Restauration Québec.

Claudine Roy, présidente du conseil d'administration de l'Association Restauration Québec. Photo : Radio-Canada / Christian Côté