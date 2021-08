Ottawa verse 3,5 millions de dollars à la coopérative TREQ

La ministre du Développement économique, Mélanie Joly, en a fait l’annonce mercredi matin à l’aéroport de Charlevoix.

Je sais à quel point le transport aérien régional est important. Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde et le gouvernement fédéral doit assurer la connexion entre régions.

La ministre Joly a fait l’éloge de la coopérative pendant la conférence de presse.

Notre objectif est de soutenir l’émergence de nouveaux joueurs, très prometteurs comme TREQ. On va aider grâce à ce prêt pour le démarrage de TREQ.

Cette aide provient d’une enveloppe de 206 millions, l'Initiative du transport aérien régional, provenant du dernier budget fédéral. Elle vise à maintenir des liaisons régionales à prix abordables, selon Ottawa.

La ministre Mélanie Joly a annoncé de nombreuses subventions pour les aéroports à travers le Québec. Photo : Radio-Canada / David Richard

La coopérative TREQ, qui compte déjà 16 000 membres, est pilotée entre autres par l'homme d'affaires de la région Éric Larouche. Ce dernier est d’ailleurs présent à l’annonce dans la région de Charlevoix.

Ce que j'entends c'est de la musique à mes oreilles, on est très content , se réjouit M. Larouche.

On n'invente rien, ce modèle d'affaire existe au Canada et on l'amène au Québec. Cette coopérative appartient à toute la collectivité. On fait le pari de développer la culture aérienne au Québec. La contribution de Mme Joly est une étape importante et je dirais même historique , ajoute-t-il.

TREQ vise à offrir des liaisons à bas prix entre les régions du Québec, dès septembre ou octobre.