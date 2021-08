Ottawa précise son appui à l'éducation postsecondaire «par et pour les francophones»

Dans son plus récent budget, Ottawa avait déjà annoncé qu’une somme de 121,3 millions de dollars sur trois ans serait consentie pour soutenir l’éducation postsecondaire dans les communautés francophones ou anglophones en situation minoritaire.

Mercredi, la ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, a précisé que le gouvernement fédéral s'engage à financer à 95 % de nouveaux projets d’éducation postsecondaire par et pour les francophones pendant leur première année, à 75 % pendant la deuxième année et à 50 % pendant la troisième année.

L’idée, c’est qu’on reconnaît que les provinces ont fait face à des défis étant donné la pandémie [...] et nous, on va pouvoir aussi démontrer une plus grande flexibilité pour s’engager , indique la ministre Joly en entrevue à Radio-Canada.

Les provinces avaient besoin de gagner un peu de temps, alors on leur offre ce temps-là, mais en même temps, les provinces n’auront plus d’excuses pour mettre de l’argent sur la table. Une citation de :Mélanie Joly, ministre des Langues officielles du Canada

Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles. Photo : Associated Press / Fred Chartrand

En juin, le gouvernement fédéral avait notamment offert au gouvernement de l’Ontario une enveloppe de 5 millions de dollars afin de trouver une solution universitaire par et pour les francophones du Nord de l’Ontario, dans la foulée de la crise de l’Université Laurentienne.

Si le gouvernement Ford s’engage à trouver une telle solution, l’appui financier que lui octroiera le gouvernement fédéral pourra même excéder 5 millions , indique maintenant la ministre Joly.

Dans le cas de l’Université Laurentienne, l’Ontario n’a plus d’excuses pour demander du financement [...] pour faire en sorte qu’on ait une université par et pour les francophones dans le Nord de l’Ontario. Une citation de :Mélanie Joly, ministre des Langues officielles du Canada

Absolument encourageant pour l’Université de Sudbury

L’Université de Sudbury poursuit ses démarches afin de devenir autonome et entièrement francophone.

Son recteur Serge Miville accueille très bien l’annonce de la ministre Joly parce que ça permet vraiment d’initier une grande transformation par rapport au secteur universitaire dans la région de Sudbury ».

Le fait que l’argent est destiné au fameux par et pour, moi, je peux dire que l’Université de Sudbury est l’institution toute désignée pour être en mesure de livrer sur cette question-là , affirme-t-il.

L'historien Serge Miville est le recteur de l'Université de Sudbury. Photo : Soumise par l'Université de Sudbury

C’est absolument encourageant parce que ça nous permet finalement d’ouvrir la porte vers une collaboration soutenue entre les deux principaux paliers de gouvernement. 95 % de la première année de financement va être épaulé par le gouvernement fédéral, ce qui réduit vraiment le risque de la province. Une citation de :Serge Miville, recteur de l’Université de Sudbury

C’est sûr que nous autres, on est extrêmement excités parce que ça va nous permettre de déposer un projet qui est celui de l’Université de Sudbury qui est déjà très bien ficelé auprès de la ministre [ontarienne des Collèges et Universités Jill] Dunlop et lui dire "regardez, on a un plan en place qui va être extrêmement positif pour les étudiantes et étudiants dans le Nord de l’Ontario, pour la pérennité et la viabilité de nos communautés francophones" et il y a très peu de risque de leur côté sur cette initiative , fait savoir M. Miville.

Denis Constantineau est le porte-parole de la Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française. Photo : Radio-Canada

La Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française a, elle aussi, réagi à l'annonce par voie de communiqué, soulignant qu'elle l'accueillait très favorablement .

L'entité réitére par la même occasion son soutien à l'Université de Sudbury.

Grâce à son projet d'institution par, pour et avec les francophones, l'Université de Sudbury devrait être éligible à ce financement. Quant à Laurentian University, sa décision d'abolir unilatéralement 28 programmes de langue française le printemps dernier démontre qu'elle n'est plus au service de la francophonie. Ses actions devraient la rendre inéligible à ce financement. Une citation de :Denis Constantineau, porte-parole de la Coalition nord-ontarienne pour une université de langue française

Le recteur Serge Miville souligne, lui, dit qu'il est prêt à travailler avec toutes les institutions, incluant l'Université Laurentienne, pour l'avancement du dossier par et pour et la gouvrenance des progammes de langue française .

Jill Dunlop est la ministre des Collèges et Universités de l'Ontario. Photo : Steve Russel

Questionné par Radio-Canada à savoir s’il était prêt à accepter la main tendue du gouvernement fédéral, le gouvernement Ford indique qu’il est disposé à travailler avec le gouvernement fédéral pour soutenir l’éducation de langue française en Ontario .

Nous avons eu des rencontres avec le gouvernement fédéral et avons convenu de travailler conjointement de bonne foi afin d’essayer de répondre aux défis auxquelles l’Université Laurentienne est confrontée , répond par courriel un porte-parole de la ministre Jill Dunlop.

L’Ontario a toujours été clair qu’il sera là pour soutenir l’Université Laurentienne à la fin des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Une citation de :Scott Clark, porte-parole de la ministre des Collèges et Universités de l’Ontario Jill Dunlop

En attente de clarifications de la province

Serge Miville précise que l’Université de Sudbury n’a pas encore transmis de projet officiel à la province pour tenter d’avoir accès au financement initialement annoncé par le gouvernement fédéral dans son plus récent budget.

Ils n’ont pas de projet à étudier. Une fois que le [gouvernement provincial] aura un projet à étudier de la part de l’Université de Sudbury, on pourra commenter davantage par rapport à comment ils l’interprètent. En ce moment, on vient de comprendre quelques modalités de ce fonds-là, on va déposer une demande et on espère vivement qu’elle pourra être acceptée , note le recteur.

Il reconnaît toutefois que le temps presse et trouve d’ailleurs extrêmement inquiétant l’exode des étudiants désormais privés de programmes à l’Université Laurentienne.

Ça me brise vraiment le coeur, ce sont des gens à qui j’ai enseigné qui quittent, ce sont des lumières pour notre avenir qui s’en vont, donc nous, notre engagement comme institution, c’est de faire tout notre possible pour empêcher et prévenir d’autres dommages irréparables , observe-t-il.

On essaie de tout mettre en œuvre pour redonner confiance aux étudiantes et étudiants, aux parents et à la communauté pour que Sudbury puisse devenir une destination d’études universitaires de choix. Une citation de :Serge Miville, recteur de l’Université de Sudbury

Pour l’instant, le recteur Miville indique que l’Université de Sudbury attend des réponses aux questions qu’il a soumises aux fonctionnaires du ministère des Collèges et Universités avant de soumettre un projet officiel.

L'Université de Sudbury faisait partie jusqu'à récemment de la fédération Laurentienne et ne pouvait donc pas octroyer de diplômes de manière autonome. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

C’est vraiment important que tout soit rigoureux, que tout soit à l’intérieur des règles parce qu’on veut vraiment vraiment tout faire de manière correcte et selon les modalités qui sont imposées par la province , déclare-t-il.

Les clarifications dont a besoin l’établissement comprennent notamment l’interprétation qu’[il] a de [son] statut par rapport à l'interprétation du [gouvernement] .

L’Université de Sudbury est une institution qui a une charte publique et universitaire, elle a le droit d’octroyer des diplômes, elle a le droit de donner des grades et elle a le droit d’offrir un enseignement. Les programmes que nous avions ont été accrédités et sont passés à travers tous les processus de contrôle de la qualité et ils ont été financés par le passé. Nous notre question est "est-ce que c’est votre interprétation"? On attend une réponse là-dessus et ça ne saurait tarder , explique Serge Miville.