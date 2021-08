Aucun nouveau cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre de cas actifs se situe maintenant à 18, alors qu'il était à 19 mardi.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean précise qu'il n'y a aucune hospitalisation liée au coronavirus dans les établissements de la région.

Passeport vaccinal

À compter du 1er septembre, tout Québécois désireux de se rendre dans un bar, un restaurant ou encore un gymnase devra d'abord présenter son passeport vaccinal. L'imposition de cette mesure est accueillie favorablement par le directeur régional de la santé publique, Donald Aubin.

C’est une excellente mesure pour éviter de se retrouver avec des fermetures comme l’an dernier , a-t-il précisé en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Un variant particulièrement virulent

On est devant une nouvelle pandémie avec le variant Delta , s'exclame le docteur Aubin.

Quand on regarde le variant Delta contre le premier variant britannique par exemple, il est 60 % plus transmissible. Les gens non vaccinés ont 25 fois plus de chance de se retrouver hospitalisés , dit-il en faisant référence à des situations dans d’autres pays ainsi qu’à plusieurs études.

Rappelons qu’un premier cas du variant Delta a été détecté dans la région, un peu plus tôt cette semaine.

On commence à avoir des cas, on va en avoir et c’est normal. Dès qu’on a un nouveau cas maintenant on a des mesures rehaussées. D’entrée de jeu on n’attend pas le séquençage, on fait comme si ce sont tous des variants du Delta.

Le Dr Donald Aubin précise également que même si le vaccin ne protège pas complètement contre la transmission du virus, très peu de personnes étant adéquatement vaccinées sont de nouveau infectées.