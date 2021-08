COVID-19 en Ontario : la province recense 324 nouveaux cas

Mercredi, la province recense 324 nouveaux cas de COVID-19 mercredi et trois décès supplémentaires.

Il s'agit donc d'une hausse de trois infections par rapport aux derniers chiffres. La grande majorité des nouveaux cas recensés concerne des personnes non-vaccinées (234), mais 58 nouveaux cas ont été entièrement vaccinés et 32 partiellement vaccinés. Depuis mardi, l'Ontario détaille la statut vaccinal des nouvelles infections quand les informations sont disponibles.

Localement, c’est toujours le bureau de santé publique de Toronto qui recense le plus de cas, soit 72.

La province a aussi signalé 30 nouveaux cas dans la région de Peel, 41 à Hamilton, 31 dans la région de York, et 22 à Windsor-Essex.

La province fait aussi état de 204 nouvelles guérisons, et recense 3 décès supplémentaires, ce qui porte le bilan à 9412 pertes de vie liées au coronavirus depuis le début de la pandémie en Ontario.

Plus de 24 000 tests ont été réalisés au cours des dernières 24 heures, une forte hausse par rapport à la veille.

On compte par ailleurs 108 patients atteints de la COVID-19 qui sont actuellement hospitalisés, dont 79 sont toujours aux soins intensifs.

La campagne de vaccination se stabilise aussi après avoir ralenti au cours des derniers jours. Un peu plus de 48 000 doses ont été administrées mardi, dans la continuité du rythme du début de semaine. De ces doses, plus de 37 000 étaient des secondes doses.

Au total, 19 950 437 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été injectées en Ontario. 81,1 % des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu une dose et 72,2 % ont été entièrement vaccinés.