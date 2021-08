De nombreux entrepreneurs en faveur du passeport vaccinal en Atlantique

Selon les autorités sanitaires canadiennes, une éventuelle quatrième vague de cas de COVID-19 pourrait s’abattre sur le pays dès l’automne, notamment en raison de la virulence du variant Delta.

Pour Louis-Philippe Gauthier, directeur principal aux affaires législatives pour l’Atlantique, à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, le maintien des activités des commerces doit être la priorité dans les prochains mois, afin d'assurer la relance économique.

Même son de cloche à la Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.

Si jamais il y a un règlement comme ça à l’île, on va trouver une façon de le faire. On veut s’assurer qu’on est protégé et qu’on puisse rester ouvert aussi.

Une citation de :Pierre-Gallant, porte-parole Chambre de commerce acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard