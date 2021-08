Des entreprises de Mashteuiatsh se distinguent en Amérique du Nord

Quatre entreprises de Mashteuiatsh se distinguent parmi plus de 1 600 entreprises autochtones d’Amérique du Nord dans le cadre du concours Pow Wow Pitch.

Les entreprises Akua nature, Matsheshu Créations, Valery Larouche - design et Authentique Origine sont demi-finalistes dans cette compétition où elles ont présenté des projets.

Ce concours permet de valoriser les exposants de pow-wow, les artistes ou encore les bâtisseurs d’entreprises autochtones qui désirent se lancer en affaires, prendre de l’expansion ou passer au niveau supérieur.

Je suis emballée de pouvoir présenter Akua nature au jury du Pow Wow Pitch pour leur montrer comment, à travers nos produits, nous partageons notre culture et notre savoir ancestral afin de créer des liens entre autochtones et allochtones et de faire briller les Premières Nations partout au Canada , a alors commenté la coprésidente d’Akua nature, Mélanie Paul, dans un communiqué de presse.

La demi-finale se déroulera le 21 septembre prochain.