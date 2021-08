La dérive autoritaire du Nicaragua

À la tête du Nicaragua depuis 2006, Daniel Ortega veut rester au pouvoir après l’élection présidentielle du 7 novembre et ne recule pas devant les moyens pour y parvenir.

Depuis le mois de juin, une trentaine d’opposants ont été arrêtés, y compris sept candidats pressentis aux élections présidentielles. Plusieurs États ont déjà annoncé qu’ils ne reconnaîtront pas les résultats de ce vote.

Parmi les détenus se trouvent d’anciens sandinistes, dont Dora María Téllez, Victor Hugo Tinoco et Hugo Torres, ainsi que Cristiana Chamorro, membre de l'une des familles politiques les plus éminentes du pays et fille de l’ex-présidente Violeta Chamorro, qui avait battu Daniel Ortega en 1990.

Des membres de l’opposition, des dirigeants d’ONG, des défenseurs des droits de la personne et des journalistes ont également été arrêtés.

Ils sont accusés de blanchiment d’argent ou de trahison en vertu de lois adoptées au cours des derniers mois qui visent à restreindre les libertés de la presse, la liberté d'expression et, essentiellement, les droits fondamentaux , affirme Christine Wade, professeure au Washington College, spécialiste de la politique internationale et comparée de l’Amérique latine.

Lesbia Alfaro Silva et Heidi Meza, mères de deux leaders étudiants arrêtés en juin, Lesther Aleman et Max Jerez, s'adressent à la presse, le 6 juillet 2021, à Managua. Photo : Getty Images / STR

C'est un scénario jamais vu auparavant dans le pays, même à l'époque de [l’ancien dictateur] Somoza, souligne Tiziano Breda, analyste pour l’Amérique centrale auprès d’International Crisis Group. On ne l’a pas vu non plus de manière aussi explicite dans d’autres pays de la région qui ont également des gouvernements autoritaires.

À Cuba ou au Venezuela, il y a eu des détentions d'opposants connus, mais une telle série d'arrestations en un si court délai, impliquant tellement de personnes de plein de secteurs différents, ça n’a pas été vu en Amérique latine au cours des dernières années. Une citation de :Tiziano Breda, analyste pour l’Amérique centrale auprès d’International Crisis Group.

Le 6 août, le Conseil suprême électoral (nommé par le président Ortega) a disqualifié la principale formation d’opposition, le parti Citoyens pour la liberté (CxL), sous prétexte que sa présidente, Kitty Monterrey, a la double nationalité américaine et nicaraguayenne. La candidate à la vice-présidence de CxL, Berenice Quezada, avait été assignée à résidence peu avant.

Berenice Quezada, candidate à la vice-présidence pour CxL, en compagnie d'Oscar Sobalvarro, ancien contra et candidat au poste de président. Photo : Getty Images / OSWALDO RIVAS

Deux autres partis, le Parti conservateur et le Parti de la restauration démocratique, qui font partie de la coalition d’opposition, ont également été mis hors jeu.

Restent en lice le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) de Daniel Ortega, son allié, le Parti libéral constitutionnaliste, ainsi que cinq partis mineurs.

Ce sont de très petites formations qui obtiennent en général moins de 3 % des votes, explique Christine Wade. Tous les grands partis d'opposition, et même les coalitions qui pourraient représenter un défi pour le FSLN, ont été exclus.

Un lent démantèlement de la démocratie

L’érosion de l’État de droit au Nicaragua s’est amorcée il y a déjà un bon moment. Au fil des ans, Daniel Ortega a bâti un cadre légal pour consolider son pouvoir, remarque Christine Wade.

Cela a commencé quand Ortega est revenu au pouvoir après les élections de 2006, ça s’est accéléré en 2011 et encore plus en 2014, lorsqu’il a passé une série de réformes constitutionnelles, dont celle qui lui permet d’être président sans limites de mandat , note-t-elle.

De plus, le président contrôle maintenant la sécurité et la police nationales.

Daniel Ortega fait partie du paysage politique au Nicaragua depuis les années 1970, lorsqu'il a participé au renversement d'Anastasio Somoza. Photo : Getty Images

Aujourd’hui, quand on parle de l'État nicaraguayen, on parle en réalité du FSLN. Le Parti sandiniste contrôle toutes les institutions, y compris le Conseil électoral suprême, qui organise les élections. Une citation de :Christine Wade, professeure au Washington College, spécialiste de la politique internationale et comparée de l’Amérique latine.

En prévision du scrutin de l’automne, le gouvernement a adopté une série de nouvelles mesures qui ont provoqué l’indignation de l’opposition et des défenseurs des droits civils.

Il y a, d’abord, la loi qui exige que tout Nicaraguayen qui reçoit de l'argent de l'extérieur s'enregistre en tant qu'agent étranger. Elle s’applique aux organisations et aux particuliers, ainsi qu’aux médias et aux journalistes.

Ceux qui reçoivent des sommes de l’étranger ont l’interdiction de s’engager en politique ainsi que de financer ou de faire la promotion d’un quelconque mouvement ou parti; ils ne peuvent pas non plus travailler pour l’État.

Cristiana Chamorro, la rivale la plus crédible de Daniel Ortega, a été accusée de blanchiment d’argent et placée sous détention domiciliaire le 2 juin 2021. Photo : Reuters / CARLOS HERRERA

Il y a, ensuite, la loi sur la cybersécurité, qui prévoit des peines de prison pour ceux qui propagent de fausses informations susceptibles de provoquer la crainte parmi la population ou qui rendent publique de l’information qui pourrait mettre en danger la sécurité de l’État. Elle permet également au gouvernement de surveiller les communications privées, telles que les comptes personnels sur les réseaux sociaux.

Finalement, l’Assemblée nationale a adopté une loi en vertu de laquelle quiconque incite à l'ingérence étrangère ou applaudit les sanctions internationales contre les dirigeants du Nicaragua est considéré comme un traître et ne peut être candidat aux élections, en plus d’être passible de 15 ans d'emprisonnement.

Cette loi donne à Daniel Ortega le pouvoir de décider qui est un traître et de lui interdire de se présenter comme candidat , explique Christine Wade.

C’est sur cette base que plusieurs opposants ont été arrêtés, ajoute-t-elle.

En gros, vous ne pouvez pas critiquer le gouvernement. Une citation de :Christine Wade, professeure au Washington College, spécialiste de la politique internationale et comparée de l’Amérique latine.

Cristian Tinoco, la fille de l'ancien membre du FSLN Victor Hugo Tinoco, dénonce l'arrestation de son père, qui a été accusé d'incitation à l'ingérence étrangère. M. Tinoco est détenu depuis le 14 juin. Photo : Getty Images / INTI OCON

Un appui populaire qui s’érode

Le gouvernement a perdu une grande partie du soutien populaire, observe Tiziano Breda. Il n’y a plus que 30 % des habitants du Nicaragua qui le soutiennent, et il a perdu également l’appui du secteur privé et de l’Église catholique.

Cependant, après la répression sanglante des manifestations de 2018, les Nicaraguayens ont peur et n’osent plus protester. Les images de 2018, les 328 morts et les centaines de blessés ont marqué les esprits , croit-il.

Le gouvernement a établi un État policier où les gens s’espionnent mutuellement et ceux qui se prononcent contre le gouvernement sont rapidement ciblés. Une citation de :Tiziano Breda, analyste pour l’Amérique centrale auprès d’International Crisis Group.

En avril 2018, une réforme du régime des retraites a été le détonateur de manifestations violemment réprimées qui ont entraîné la mort de plus de 320 personnes et l’arrestation de centaines d’autres.

La communauté internationale a dénoncé la brutalité de la répression de la police, qui s'en est violemment prise aux manifestants qui réclament le départ du président. Photo : Associated Press / Alfredo Zuniga

Quelque 130 personnes demeurent toujours incarcérées à la suite de cette explosion de mécontentement social, qui, selon le président, représentait une tentative de coup d’État menée avec l’aide de l’étranger. Pour fuir la persécution, plus de 100 000 Nicaraguayens, dont plusieurs opposants et leaders sociaux, ont quitté le pays.

La décision d'avoir recours à la répression en 2018 est ce qui conduira le régime à sa perte , estime Christine Wade. Cela a été un éveil pour beaucoup de gens qui ne pensaient pas que le gouvernement serait capable de cette violence contre sa propre population, croit-elle.

Le leader sandiniste jouit encore d’une certaine légitimité auprès des Nicaraguayens plus âgés qui ont vécu la révolution. Membre de la guérilla qui a renversé le régime dictatorial d’Anastasio Somoza en 1979, Daniel Ortega a remporté les élections de 1984, mais a perdu celles de 1990.

Un jeune Daniel Ortega s'adressait à la foule à Managua, le 4 juin 1985, pour dénoncer l'impérialisme américain. Photo : Getty Images / CHRISTOPHER VAIL

Élu à nouveau en 2006, puis réélu à deux reprises, il a longtemps obtenu l’appui populaire grâce notamment aux retombées positives de l'Accord de libre-échange d'Amérique centrale (CAFTA) et aux programmes sociaux que son gouvernement a mis en place avec l’aide économique du Venezuela.

Mais au fil des ans, ses tentatives pour s’accrocher au pouvoir et la détérioration de la situation économique ont eu raison de son capital politique.

Le FSLN demeure, malgré tout, le parti qui a le plus d’adhérents, parce qu’il a la machine la mieux rodée et la plus présente au niveau des quartiers, croit Tiziano Breda.

Les sondages montrent que la majorité de la population n'approuve pas sa gestion, mais c’est une majorité amorphe, sans leadership, qui ne s’identifie pas aux partis d’opposition , observe-t-il.

La pression internationale s’intensifie

À la lumière des récents événements, l’élection présidentielle a perdu toute crédibilité , a récemment estimé le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken. Photo : Reuters / Paolo Giandotti

Les États-Unis considèrent que les dernières actions sont non démocratiques, autoritaires et inspirées par la peur d’Ortega d’une défaite électorale, comme le coup final porté aux perspectives d’une élection libre et juste au Nicaragua. Une citation de :Communiqué d'Antony Blinken, secrétaire d’État des États-Unis.

À la suite des dernières arrestations, Washington a imposé de nouvelles sanctions qui touchent principalement de hauts dirigeants du régime Ortega.

Le Sénat a également adopté à la fin du mois de juin une loi qui permettrait de suspendre le Nicaragua de l'Accord de libre-échange d'Amérique centrale, si les règles démocratiques ne sont pas respectées lors du vote en novembre.

En juillet, le Canada a, lui aussi, intensifié ses sanctions contre une quinzaine de proches du président Ortega. En 2019, il avait temporairement suspendu l'aide directe au pays en raison de la répression.

Le régime semble s’isoler de plus en plus, rappelant ses ambassadeurs au Mexique, en Colombie, au Costa Rica et en Argentine, après que ces États ont demandé la tenue d’élections démocratiques et la libération des prisonniers politiques. L’Espagne, pour sa part, a rappelé son ambassadeur au Nicaragua.

Les sanctions ciblées peuvent sembler insatisfaisantes, mais le choix en matière d’action internationale est limité, reconnaît Christine Wade.

D’autant plus que les Américains marchent sur des œufs lorsqu’ils interviennent dans la région. Ce sont eux, après tout, qui ont soutenu pendant des années le régime dictatorial d'Anastasio Somoza, puis armé et financé les Contras qui ont essayé de renverser les sandinistes dans les années 80, déclenchant une guerre civile qui a fait quelque 30 000 morts.

Et c’est la population, déjà très pauvre, qui pourrait faire les frais de sanctions plus générales contre le pays. Avec le risque qu’un plus grand nombre d’entre eux décident de fuir le pays.

Le nombre de migrants nicaraguayens arrêtés à la frontière américaine a augmenté de façon substantielle au cours des derniers mois, passant de 13 000 en 2019 à plus de 19 300 pour cette année financière (qui se terminera en octobre).