Plage Parlee : la baignade déjà interdite 13 jours cette année

Des taux élevés de bactéries fécales dans les eaux de la plage Parlee, au Nouveau-Brunswick, ont entraîné une interdiction de la baignade durant 13 jours cette année. C’est le plus grand nombre de jours d’interdiction jusqu’à ce point durant un été depuis que les données sont rendues publiques.

La baignade a été interdite parce que le taux de bactéries surpassait les Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada (Nouvelle fenêtre) dans ce parc provincial situé tout près de Shediac.

Les échantillons prélevés le 8 août  (Nouvelle fenêtre) contenaient les taux de bactéries les plus élevés signalés cette année. C’était aussi les plus élevés depuis 2017, l’année où les résultats ont commencé à être publiés en ligne.

Les cinq échantillons en question contenaient en moyenne 618,6 entérocoques et 292,9 E. coli par 100 millilitres. Les Recommandations sont de moins de 35 entérocoques et de moins de 200 E. coli par 100 millilitres.

Il n’a pas été possible d’obtenir une entrevue du ministère du Tourisme, qui gère le parc provincial de la plage Parlee.

Plusieurs facteurs possibles

Selon Jolyne Hebert, gérante de l’Association du bassin versant de la baie de Shediac, plusieurs facteurs peuvent influencer le taux de bactéries dans les eaux de la plage et il est difficile de déterminer la source de la contamination.

Elle explique qu’il y a eu plus de pluie cet été que l’an dernier. Elle dit que c’est une bonne chose pour le niveau des cours d’eau, mais que cela peut entraîner des interdictions de baignade.

Le site web du gouvernement provincial sur le résultat des tests de la qualité des eaux de la plage indique que la baignade a été interdite les 10 et 12 juin, les 2, 5, 11, 18, 19, 22, 23, 28 et 30 juillet, ainsi que les 7 et 9 août.

Baignade interdite ou permise? Des panneaux à la plage Parlee informent les visiteurs (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Plusieurs échantillons d’eau sont prélevés le long de la plage chaque matin de la mi-mai jusqu’en octobre. Ils sont analysés dans un laboratoire à Fredericton. Les résultats sont connus environ 24 heures après. Les interdictions de baignade entrent donc en vigueur un jour après le prélèvement des échantillons.

Il y a eu plus de journées d’interdiction cette année que durant les années précédentes en date du 10 août. Il y avait eu six jours d’interdiction en 2019 et en 2020 en date du 10 août.

Le nombre de jours d’interdiction s’approche du record pour une année entière, qui est de 14 jours en 2018.

Les autorités provinciales ont cessé en 2019 d’interdire systématiquement la baignade après de fortes pluies. Ces interdictions sont exclues des données figurant dans ce reportage.

Le groupe de citoyens Red Dot défend l’environnement dans la région de la plage. Selon son vice-président, Art Melanson, des résidents permanents et saisonniers se préoccupent du nombre de jours d’interdiction de baignade et des causes du problème.

Art Melanson estime que les autorités devraient faire des tests pour déterminer si ces bactéries sont d’origine humaine ou animale. Il souhaite aussi des tests plus rapides pour que les gens sachent le jour même que les eaux sont contaminées. Le délai de 24 heures est frustrant pour les résidents, explique-t-il.

Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a transmis une déclaration écrite à CBCCanadian Broadcasting Corporation , mardi, mais sans aborder la question des tests.

La qualité des eaux de la plage a fait les manchettes à de nombreuses reprises il y a quelques années. La province a ensuite investi des millions de dollars pour étudier le bassin versant dans l’espoir de déterminer la source de la contamination.

Les autorités n’ont tiré aucune conclusion définitive. Elles ont investi des millions de dollars de plus pour améliorer les infrastructures d’eau et d’égout dans le secteur et pour faire d’autres démarches recommandées par diverses études.

Dans un communiqué publié en 2018  (Nouvelle fenêtre) , le gouvernement explique que rien n’indique qu’il y a un problème chronique au niveau de la qualité de l’eau .

La plage a décroché le label Pavillon bleu l’année suivante.

D'après un reportage de Shane Magee, de CBC