Passeport vaccinal : un défi pour les secteurs de la restauration et des spectacles

Si le passeport vaccinal est plutôt bien reçu par les restaurateurs et les responsables de salles de spectacles de la région, l’implantation de cet outil leur demandera tout de même une nouvelle adaptation.

Présentement, le client peut scanner un code QR et remplir une fiche lui-même de son côté. Alors [qu’avec le passeport vaccinal], c’est notre employé qui doit scanner un code QR, vérifier les informations, vérifier les cartes d’identités , souligne Mathieu Martin, directeur des communications à la microbrasserie Le temps d’une pinte.

Il estime qu’entre les tâches supplémentaires demandées et la pénurie de personnel, une aide financière serait appréciée des restaurateurs pour appliquer la nouvelle mesure.

Pour Culture Trois-Rivières, la question de la vente de billets en ligne pourrait devenir un casse-tête. Qu’est-ce qu’on va faire si les gens, une fois sur place, n’ont toujours pas eu leur passeport vaccinal? Dans les projets pilotes qui vont se faire, on espère que le gouvernement va pouvoir se pencher là-dessus pour donner des directives claires , souhaite la directrice générale adjointe Valérie Bourgeois.

Elle ajoute qu’il n’est pas encore clair si toutes les salles gérées par Culture Trois-Rivières nécessiteront d’avoir le passeport puisque certaines peuvent accueillir tout juste une centaine de personnes. Valérie Bourgeois se réjouit que la mesure ne s’appliquera pas, pour l’instant, aux musées. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des lieux à forte densité de visiteurs.

Malgré les embûches anticipées, ils sont unanimes : tout outil qui leur permettra d’éviter une fermeture complète est une bonne nouvelle. On avait mis plusieurs mesures en place pendant les premières vagues. C’est sûr, c’est tout le temps une logistique. Cependant, avec l’application qu’on va mettre en place avec le gouvernement, ça va être quand même efficace , estime le cofondateur du restaurant Le Buck, Martin Bilodeau.

Le Festival western de Saint-Tite doit s'ajuster

Une participante au Festival western de Saint-Tite en 2017 Photo : Jean-François Birtz - Birtz Photographie

Le passeport vaccinal entrera en vigueur le 1er septembre, quelques jours seulement avant le début du Festival western de Saint-Tite qui aura lieu du 10 au 19 septembre.

Le directeur général du Festival, Pascal Lafrenière, rappelle que toutes les activités officielles se dérouleront dans le stade. C'est donc uniquement à cet endroit que le contrôle des passeports se fera.

Cette nouvelle donne représente un défi logistique pour l'organisation. On a su en même temps que tout le monde la confirmation qu’il y aura un passeport, mais à partir de là, comment on le gère, ça prend de l’équipement, ça prend beaucoup de ressources humaines supplémentaires pour contrôler les entrées , a déclaré Pascale Lafrenière en entrevue à l'émission Toujours le matin.

Évidemment que c’est un gros casse-tête pour nous d’avoir ça comme imposition, mais on va trouver une solution et y arriver. Une citation de :Pascal Lafrenière, directeur général du Festival western de Saint-Tite

Le directeur général de l'événement est optimiste quant au respect des mesures sanitaires. Si on prend nos rodéos qu’on a produits à la fin juillet [...], les gens ont été très très très collaborateurs, compréhensifs et courtois avec nos bénévoles et employés, ça nous donne confiance que ça va bien se dérouler en septembre prochain , relate-t-il.

Pascal Lafrenière affirme que le Festival a choisi, pour des raisons de sécurité sanitaire, de restreindre à 2500 le nombre de spectateurs dans le stade, même si les règles en place lui auraient permis d’en accueillir beaucoup plus.

La santé publique régionale a déclaré mardi travailler en collaboration avec le Festival western de Saint-Tite, à la lumière de la hausse des cas dans la région.

Avec des informations de Claudia Cantin