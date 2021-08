Le patron de la Banque Nationale, Louis Vachon, annonce sa retraite

M. Vachon quittera son poste le 31 octobre prochain. Il sera remplacé par Laurent Ferreira, actuellement chef de l'exploitation de la Banque Nationale, à compter du 1er novembre.

Dans un communiqué, le président du conseil d'administration de la Banque Nationale, Jean Houde, a vanté « la contribution exceptionnelle de Louis Vachon au cours de ces années aux commandes de l’organisation »

Il souligne que, sous sa gouverne, la Banque a affiché des « résultats exceptionnels et généré, pour les actionnaires, un rendement annuel composé total de premier plan ».

La Banque Nationale est aujourd’hui une banque d’importance systémique au pays et un moteur toujours plus important du développement économique et social. Ce fut un privilège d’en assurer le leadership et d’avoir pu participer à la création d’un chapitre de son histoire , a mentionné de son côté Louis Vachon. L’une de mes plus grandes fiertés est certainement d’avoir contribué à développer une culture d’agilité à la Banque pour qu’elle puisse toujours mieux s’adapter au changement, saisir les occasions et faire face aux défis qui se présenteront.

Au 30 avril dernier, l'actif de la Banque Nationale s'élevait à 351 milliards de dollars.