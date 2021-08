L'Aéroport de Charlevoix veut opérer à l'année

La ministre fédérale du Développement économique, Mélanie Joly, doit confirmer la subvention mercredi matin. La somme provient de l’Initiative de transport aérien régional, qui vise à aider les écosystèmes régionaux de transport aérien touchés par les impacts économiques de la COVID-19 .

En tout, Ottawa réserve 59,2 millions $ pour le Québec sur une enveloppe totale de 206 millions $.

La ministre fédérale du Développement économique, Mélanie Joly. Photo : The Canadian Press / Justin Tang

Le projet soumis par la MRC de Charlevoix-Est, propriétaire et opérateur de l'aéroport situé à Saint-Irénée, consiste en l'acquisition d'un système d'avitaillement, de véhicules de déneigement, d'un camion-citerne, à l'amélioration du tarmac et à la construction d'un garage et de hangars.

On sait que l'aéroport a parfois des enjeux, particulièrement l'hiver, à pouvoir desservir la région. Avec ces nouvelles infrastructures-là, ça va faire en sorte que l'aéroport va être plus fonctionnel tout au long de l'année , explique la ministre Mélanie Joly en entrevue téléphonique.

Question de sécurité

La volonté de la MRC de Charlevoix-Est est claire pour son aéroport.

La MRC de Charlevoix-Est, en collaboration avec un groupe de partenaires régionaux, analyse présentement l’opportunité d’opérer l’aéroport 12 mois par année à court ou moyen terme , peut-on lire dans un document publié en ligne.

La subvention fédérale permet de faire un pas dans cette direction, selon la préfète et mairesse de Saint-Irénée, Odile Comeau. On veut maintenir élevés les standards de fonctionnement de l'aéroport, et le projet nous permet ça , affirme-t-elle à Radio-Canada.

Mme Comeau ajoute que l'Aéroport de Charlevoix ne pouvait, jusqu'ici, assurer des opérations sécuritaires en hiver. Du moment où on veut assurer un accès sécuritaire, on doit avoir des équipements spécialisés et dédiés. Ce sont des questions de sécurité aéroportuaire .

Attirer une ligne régionale

Quelque 4000 personnes transitent chaque année par l'Aéroport de Charlevoix. Il est cependant réservé aux vols privés. La MRC de Charlevoix-Est, bien avant la pandémie, avait déjà dans les cartons d'attirer des vols plus réguliers pour augmenter l'achalandage.

À terme, l'objectif est d'attirer une ligne de transport régionale.

Éventuellement, ce qu'on veut, c'est intéresser des transporteurs pour vendre des billets assez abordables en provenance de certaines destinations au Québec , poursuit Mme Comeau. On se prépare pour ça.

La préfète confirme qu'une étude de marché a été réalisée ce printemps. Cette étude s'est révélée encourageante, selon Mme Comeau. Ça nous encourage à développer une ligne régionale avec un ou des transporteurs. Mais c'est sûr qu'il y a des investissements importants à faire.

Outre le projet d'amélioration des infrastructures permis par le financement fédéral, l'Aéroport de Charlevoix envisage depuis des années de prolonger sa piste. Présentement d'une longueur de 4500 pieds, la subvention fédérale permettra à la MRC de compléter les plans et devis pour cet autre projet.