L'Estrie se prépare à l’arrivée du passeport vaccinal

Annie Faucher, la copropriétaire du restaurant Liverpool, à Sherbrooke, indique être partagée devant cette annonce du gouvernement québécois.

On l’espérait dans le sens où si c’est le seul moyen de rester ouvert, on va appliquer la mesure qui nous est demandée. Par contre, oui, on va la subir au niveau de tout ce qu’il va falloir mettre en place pour accueillir la clientèle.

Une citation de :Annie Faucher, copropriétaire du restaurant Liverpool