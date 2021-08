Warwick ferme la porte à un producteur de cannabis

La Ville de Warwick a en effet interdit par résolution l'implantation d'une production commerciale de cannabis dans l’immeuble industriel.

On est très contents de la décision, s’exclame Denis Moreau. Ça aurait créé des odeurs importantes et du bruit avec les fans agricoles qui fonctionnent 24 heures sur 24. En plus, c'est à côté d'un parc et d'une école!

M. Moreau et ses voisins déplorent particulièrement le fait d’avoir appris tardivement, en pleines vacances de juillet, l'existence de ce projet. Ce dernier a été décrié unanimement lors d'une consultation publique tenue en soirée lundi.

Je suis contente que ça ne prenne pas forme ici. [...] Je pense qu'il y a d'autres projets plus intéressants que ça pour la communauté de Warwick , souligne Alice Labrecque, une autre résidente du quartier.

Pas d’acceptabilité sociale, selon le maire

L’acceptabilité sociale pour ce type de projet n'y est pas du tout. Donc le conseil municipal, on a écouté nos concitoyens et on a retiré le projet. Une citation de :Diego Scalzo, maire de Warwick

Kevin Laroche, le propriétaire de l'immeuble industriel dans lequel devait s'installer le producteur de cannabis, a refusé la demande d'entrevue de Radio-Canada. Il se dit cependant peu surpris de la décision de la Ville. Selon lui, un spécialiste en réparation de bateaux devrait s'installer sous peu dans les locaux.

Ce projet est mieux accueilli par la communauté, indique M. Scalzo.

Il y a de la place à Warwick pour plein de projets. On est une communauté qui est capable de se parler pour décider ensemble ce que l'on veut pour notre collectivité. C'est ce qui fait notre force , indique le maire de Warwick.

Denis Moreau et ses voisins promettent entre temps de demeurer vigilants face à tout autre projet qui pourrait s’avérer dommageable pour la quiétude de leur quartier.

Avec les informations de Jean-François Dumas