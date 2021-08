Will Prosper briguera la mairie de Montréal-Nord

Courtisé depuis plusieurs mois, Will Prosper saute finalement dans l'arène aux côtés de Valérie Plante pour tenter de devenir maire de l’arrondissement Montréal-Nord aux élections municipales du 7 novembre.

La mairesse de Montréal et cheffe du parti Projet Montréal en fera l’annonce ce mercredi.

Contacté pour commenter l’annonce de sa candidature, Will Prosper n’a pas répondu aux sollicitations.

Ce militant connu bien en dehors des frontières de l’arrondissement de Montréal-Nord, où il a grandi et passé sa vie, a réalisé cinq documentaires et fondé plusieurs collectifs antiracistes et pour la défense des droits civiques.

Il avait déjà essayé de se faire élire comme député provincial en 2012, sous les couleurs de Québec Solidaire.

Un « château fort »

Montréal-Nord peut être considéré comme un château fort de l’équipe de Denis Coderre.

Lors du précédent scrutin, le parti de l’ancien maire l’avait emporté par une marge confortable avec la candidature de Christine Black, qui tente cet automne de briguer un nouveau mandat. Les quatre conseillers qui complètent l’équipe actuelle d’élus de l’arrondissement sont issus du parti Ensemble Montréal.

En 2017, le candidat de Projet Montréal était Balarama Holness, qui a depuis fondé son propre parti (Mouvement Montréal) et vise cette année la mairie de Montréal.