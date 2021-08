Passeport vaccinal : des réactions mitigées au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les réactions étaient assez mitigées mardi au Saguenay-Lac-Saint-Jean après l'annonce de l'instauration d'un passeport vaccinal le 1 er septembre pour pouvoir accéder à certaines activités jugées non essentielles et à haut risque de propagation de la COVID-19.

Le passeport vaccinal prendra la forme d’une application pour téléphone intelligent qui sera disponible gratuitement sur toutes les plateformes. Ainsi, les Québécois pleinement vaccinés auront un accès privilégié à certains lieux publics.

Les endroits visés comprennent entre autres les bars, les restaurants et les gyms, mais pas les commerces de détail.

Dans la région, cette annonce a été accueillie froidement de la part de membres de la communauté d'affaires interrogés par Radio-Canada.

C'est une bonne chose pour se débarrasser de la COVID. Mais pour mon commerce, ça va nuire à l'achalandage. C'est toujours nous qui sommes pris à partie. Donc, c'est pour ça que c'est dur un petit peu à accepter , a commenté Christian St-Gelais, propriétaire du Complexe Fitness Santé à Jonquière.

Pour sa part, le propriétaire du Bistro au Carré, à Arvida, déplorait que le fardeau retombe sur les épaules des restaurateurs comme lui. C'est sûr qu'on va le faire, on s'entend. Comme toutes les autres règles, on essaie de les respecter le plus possible. Mais François Champagne le propriétaire de resto va te dire : "Moi, je ne les veux pas, les cartes des gens. Je ne veux pas avoir ça dans mon téléphone. Je ne veux pas avoir à gérer ça" , a-t-il dénoncé.

Des citoyens en faveur

Quant aux citoyens rencontrés à Saguenay, ils semblaient ouverts à l'arrivée de cette mesure.

Le gouvernement, c'est sa promesse de nous donner notre liberté si on a le passeport vaccinal pour qu'on puisse aller au gym, moi je suis pour ça , a dit l'un deux.

Je suis pour ça à 100 %. Ça fait longtemps que s'ils avaient inventé ça avant, probablement que la plupart des gens seraient tous vaccinés parce que tout le monde veut aller au restaurant , a ajouté une dame.

On parle beaucoup de droits individuels, mais on fait quoi du droit collectif? Puis aussi, je me dis, si c'est le prix à payer pour pouvoir éviter un autre confinement, pourquoi pas , a conclu un autre.

Selon des informations de Laurie Gobeil