Hamilton resserre ses règles sur les campements de sans-abri dans les lieux publics

Jusqu'ici, un protocole adopté pendant la crise sanitaire autorisait les personnes sans-abri à rester sur un terrain municipal pendant 14 jours maximum.

Dans un communiqué de presse, la Ville a déterminé que la mesure était inefficace , et qu'elle retournera à sa politique précédente, qui interdisait purement et simplement une telle utilisation des espaces publics.

La décision est survenue après une réunion d'urgence lundi au cours de laquelle les conseillers ont passé environ une heure à huis clos. Dix conseillers ont voté pour et deux contre.

Une période de grâce de trois semaines sera observée après la ratification du conseil, lit-on dans une motion présentée par le conseiller Jason Farr et appuyée par son homologue Sam Merulla.

Également élue au conseil municipal, Nrinder Nann a déclaré qu'elle n'avait pas pu assister à la réunion du conseil d'urgence, mais qu'elle aurait voté contre l'abrogation du protocole.

Une décision soudaine, selon un groupe de défenseurs

L'application du protocole n'était peut-être pas parfaite, mais elle a permis de sauver des vies et de soutenir de nombreuses personnes , a-t-elle écrit sur Twitter.

Le Réseau de soutien aux campements de Hamilton (HESN), un groupe de bénévoles qui a vu le jour plus tôt cette année pour aider les personnes vivant dans la rue, a répondu en écrivant une lettre ouverte appelant à la fin des expulsions des campements.

Le groupe qualifie la décision du conseil de soudaine , notant que la discussion s'est déroulée à huis clos et sans possibilité pour le public ou les personnes vivant dans des campements de participer.

Selon le HESNRéseau de soutien aux campements de Hamilton , de nombreuses personnes bénéficiant d'Ontario au travail ou du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées n'ont pas les moyens de vivre en ville.

La lettre a également souligné le fait que la pandémie de COVID-19 est toujours en cours et que la crise des opioïdes continue de faire rage.

Policer les sans-abri n'éliminera jamais les risques pour la santé publique à portée de main , lit-on.

La seule solution, c'est le logement. Une citation de :Réseau de soutien aux campements de Hamilton

La Ville dit qu'elle continuera à travailler avec les personnes qui dorment dans la rue sur une base individuelle, en les mettant en contact avec des ressources et du soutien.

La pandémie a souligné le besoin croissant d'accéder à un logement sûr, humain et abordable , a déclaré le maire Fred Eisenberger, dans un communiqué.

Les parcs doivent rester un endroit sûr où tous les résidents peuvent profiter et accéder aux espaces et aux équipements extérieurs. Une citation de :Fred Eisenberger, maire de Hamilton

Le protocole est venu après l'injonction du tribunal

Le nombre de personnes qui dorment dans la rue à Hamilton a augmenté pendant la pandémie, selon la Ville.

Une injonction du tribunal, prononcée par un groupe de médecins, d'avocats et d'avocats en juillet 2020, a temporairement empêché la Municipalité de retirer les personnes campant dans les espaces publics et de démolir leurs tentes.

L'injonction a été levée en octobre, et la Ville affirme qu'un accord a été conclu entre les avocats et les responsables qui ont abouti au protocole de campement et à son calendrier de 14 jours, ce qui, selon la ville, a laissé le temps d'évaluer et de rechercher les besoins de logement de ces personnes dans les parcs.

Le protocole limitait les campements à cinq personnes et le compte à rebours de 14 jours commençait dès qu'une tente était repérée, même si d'autres arrivaient quelques jours plus tard.

Les retraits et les démontages de campements se sont poursuivis tout au long de l'année écoulée.

Wade Poziomka, un avocat des droits de la personne qui représentait auparavant le groupe qui a obtenu l'injonction, a déclaré qu'il était déçu par la récente décision de la Ville étant donné les progrès qu'il pensait avoir été réalisés l'été dernier.

La principale préoccupation de tout le monde devrait être de savoir quel sera l'impact de cela sur les personnes qui se trouvent dans des campements et qui n'ont nulle part où aller , a-t-il déclaré.

Si la Ville prend cette décision unilatéralement, elle ferait mieux d'avoir un plan en place qui garantira que les gens sont protégés et qui ne cause pas de traumatisme supplémentaire.

Le contentieux est un dernier recours , selon un avocat

Gord Smyth, qui séjourne à Central Park à Hamilton depuis plusieurs semaines, a déclaré qu'il avait été déplacé par le protocole au moins trois fois.

L'homme de 54 ans avait précédemment déclaré à CBC Hamilton que lui et les autres personnes qui avaient installé le camp avaient l'impression de vivre dans un compte à rebours permanent.

Chaque jour, tu te réveilles et tu te demandes si tu vas être ici ou si tu vas partir.

Gord Smyth habite dans un campement dans un parc de Hamilton. Il ne sait pas combien de temps encore il pourra y rester, car la Ville pourrait l'expulser d'un jour à l'autre. Photo : Radio-Canada / Dan Taekema/CBC

Wade Poziomka a indiqué que les organisations qui ont prononcé l'injonction l'année dernière discuteront des voies légales possibles dans les prochains jours, mais il espère que quelqu'un de la Ville prendra contact afin qu'ils puissent discuter du changement et s'assurer que d'autres dommages ne soient pas causés.

À mon avis, le litige est toujours une solution de dernier recours. Il gaspille l'argent des contribuables, fait perdre du temps aux gens et ne se traduit pas par des résolutions rapides qui profitent aux personnes qui en ont besoin , a-t-il noté.