Le festival Fringe d'Edmonton promet une expérience locale et sécuritaire

La sécurité est le mot d’ordre, cette année, au festival Fringe d’Edmonton. Pour assurer que l’événement soit le plus sécuritaire et inclusif possible, les organisateurs ont modifié plusieurs aspects du festival.

Nous voulions nous assurer que les festivaliers les plus vulnérables puissent participer , explique la directrice générale intérimaire, Megan Dart.

Pour la première fois de l’histoire du Fringe, une scène de spectacles en plein air est prévue dans le parc adjacent au ATB Financial Arts Barns. De la nourriture et des boissons y seront vendues.

C’est excitant de penser qu’on pourra s’asseoir dans le parc durant les belles soirées d’août , lance le directeur artistique du festival, Murray Utas.

Les spectacles seront divisés en trois plages horaires et pour y accéder, les festivaliers devront se procurer des billets à l’avance.

Les salles de spectacles intérieures, elles, auront une capacité d’accueil limitée. Par exemple, la plus grande salle de spectacle du ATB Financial Arts Barns peut d'habitude accueillir environ 300 spectateurs, mais ne pourra en accueillir qu'une soixantaine cette année.

Dans certains cas, comme à la Cité francophone, les salles seront aménagées en style cabaret. Les spectateurs seront donc assis en groupes, éloignés les uns des autres.

Le port du masque sera obligatoire dans les espaces intérieurs et recommandé sur les sites extérieurs.

Si vous commandez une bière ou que vous faites des achats et que vous entrez en contact avec des étrangers, nous vous demandons de porter votre masque , affirme Megan Dart. Jusqu’à maintenant, la réponse [de la communauté] est positive.

Nous savons que retourner dans une foule est à la fois excitant et effrayant. Nous voulions donc faire tout notre possible pour rendre l’expérience agréable , ajoute-t-elle.

Cure minceur

Avec 58 spectacles en 11 jours, soit près de 200 de moins qu'en 2019, le festival a subi une cure de minceur. De plus, cette année, près de 90 % de la programmation est locale, étant donné les restrictions liées aux voyages.

Cela n’est pas une mauvaise chose. Cela nous permet de célébrer la communauté , affirme Murray Utas.

Megan Dart ajoute que l’annulation de l’événement l’année dernière a coûté 3 millions de dollars au festival. Les organisateurs ont donc dû mettre sur pied un événement de moins grande envergure cette année.

Cela va nous prendre quelques années pour revenir au festival que nous connaissions et aimions tant en 2019. Nous allons devoir bien penser à la manière de le reconstruire , explique-t-elle.

Les festivaliers plus casaniers pourront, quant à eux, assister aux spectacles dans le confort de leur maison puisque ces derniers seront offerts en ligne, dont certains en direct, sur le site Internet du festival.

On veut s’assurer que les arts reviennent plus forts que jamais , lance Megan Dart.

