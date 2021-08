Pas assez de pompiers volontaires à Sudbury malgré un recrutement « historique »

Des dizaines de nouveaux pompiers volontaires suivent leur formation au centre d’entraînement d’Azilda cet été. Ils y apprennent à défoncer des portes, à manier la scie ronde, ou encore à utiliser une borne-fontaine.

Les recrues apprennent à utiliser un camion d'incendie. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

C’est beaucoup de fun, dit Benjamin Davidson, qui vient tout juste de prendre sa retraite des Forces armées canadiennes.

Pour mériter sa place dans cette nouvelle cohorte de pompiers volontaires, il a dû passer par plusieurs tests physiques, mais aussi théoriques. Et aujourd'hui, ses aptitudes sont mises à rude épreuve.

C’est un grand mix de puissance physique et de puissance cognitive. Une citation de :Benjamin Davidson, pompier volontaire à l'entraînement

Justin Trottier et Benjamin Davidson s'affairent à ouvrir une porte bloquée. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Avec son ami Justin Trottier, il sera bientôt de service à Val Thérèse, l’une des 19 casernes de la municipalité bénéficiant du support des pompiers volontaires.

À Sudbury, cinq casernes n'emploient que des pompiers salariés, puisque le volume d'appel y est élevé, selon les services d'incendies.

La caserne d'Azilda est l'une de celles bénéficiant des services de pompiers volontaires. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Recrutement record, mais insuffisant

Cette année, plus de 200 personnes ont soumis leur candidature pour devenir pompiers volontaires dans le Grand Sudbury. De ce nombre, environ 70 ont été retenus.

C’est vraiment un nombre qu'on n'a jamais vu ici , s'exclame le chef adjoint des pompiers Richard Renaud. Malgré cet engouement, des casernes excentrées fonctionnent toujours à effectif réduit.

On a beaucoup de volontaires qui appliquent dans les plus gros quartiers. Mais pas dans les plus petits quartiers, ou les quartiers où les gens sont plus âgés, ou juste là à temps partiel pour l’été. Une citation de :Richard Renaud, chef adjoint des pompiers du Grand Sudbury

Le chef adjoint des pompiers du Grand Sudbury, Richard Renaud. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

En 2020, le recrutement a été annulé en raison de la pandémie. Et l’année précédente, les services d’incendies de Sudbury ont recruté une dizaine de pompiers.

On a vu les trous à combler devenir de plus en plus gros. Même à 70 candidats, ça monte nos chiffres, mais on n'est pas encore complet où on veut , explique Richard Renaud. Il remarque d'ailleurs que plusieurs autres municipalités du Nord peinent aussi à maintenir leurs effectifs de pompiers volontaires.

Lorsque les pompiers volontaires arrivent à la caserne pour répondre à un appel, ils laissent leurs souliers au sol afin de mettre leurs bottes de service. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Plusieurs pompiers volontaires décident aussi d'accrocher leur casque, notamment par manque de temps, selon le chef adjoint des pompiers.