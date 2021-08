Une garderie temporaire pour répondre aux besoins des familles à Matane

Le CPECentre de la petite enfance pourra ainsi desservir des parents qui perdront prochainement leur place en garderie privée.

La directrice du CPECentre de la petite enfance de Matane, Brigitte Desrosiers, s’attend d'ailleurs à ce que la liste d’attente s’allonge encore puisque des parents qui fréquentent la garderie privée ne sont toujours pas inscrits sur la liste d'attente.

Comme partout ailleurs dans la province, la pénurie de places subventionnées frappe durement la Matanie.

La garderie Les Minis Explorateurs de Matane a annoncé qu'elle fermerait ses portes (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Toutefois, cette pénurie, à Matane, est avivée par la fermeture prochaine de la garderie privée non subventionnée Les Minis Explorateurs, qui accueille une cinquantaine d'enfants.

Sans entente

Ça vient compliquer les choses , admet le député de Matane–Matapédia, Pascal Bérubé.

Dans ce dossier particulier, Pascal Bérubé ne s’en cache pas, la solution simple était que le CPECentre de la petite enfance achète la garderie privée, ce qui aurait permis d’offrir 70 places subventionnées sans devoir attendre la construction d’une autre installation.

Toutefois, après neuf mois de négociations, les parties étaient encore loin d’une entente, l’un offrant 450 000 $ et l’autre demandant plus de 600 000 $.

Le CPECentre de la petite enfance a finalement abandonné cette option en février dernier, d’autant qu’il lui aurait fallu investir encore 400 000 $ pour une mise à niveau du bâtiment.

Les propriétaires des Minis Explorateurs, qui souhaitaient que leur établissement devienne une garderie subventionnée, ont annoncé cet été leur fermeture définitive.

Par courriel, les propriétaires confirment que c’est toujours leur intention.

Le projet du CPECentre de la petite enfance est maintenant de construire un bâtiment neuf.

Une solution temporaire

Devant l’évidence des besoins dans la localité et en attendant que la nouvelle installation voie le jour, Québec a donc autorisé le CPECentre de la petite enfance à aménager une installation d’urgence.

Le CPE de Matane qui compte déjà deux installations, en construit une troisième sur le boulevard Dion. Une quatrième installation sera aussi construite en 2022. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Idéalement, explique la directrice générale du CPECentre de la petite enfance de Matane, Brigitte Desrosiers, cette installation temporaire permettrait de garder 70 enfants. Cela risque toutefois d’être un peu moins.

La garderie, qui sera aménagée dans d’anciennes classes, doit respecter des normes d’espaces pour les enfants, de luminosité. Le CPECentre de la petite enfance ne peut pas non plus empiéter sur les locaux utilisés par le camp de jour qui en aura à nouveau besoin, l’été prochain.

L’évaluation de la capacité d'accueil est en cours. Dès que j’ai la confirmation du nombre d’enfants que je vais pouvoir accueillir, on va pouvoir avancer , ajoute la responsable du CPECentre de la petite enfance .

Compte tenu des contraintes du bâtiment, et tout en respectant le droit de parents déjà desservis par le CPECentre de la petite enfance et qui ont perdu récemment une place en milieu familial, Brigitte Desrosiers promet que le CPECentre de la petite enfance fera tous les efforts nécessaires pour accommoder les parents dont les enfants fréquentaient la garderie Les Minis Explorateurs.

Des solutions pour une sortie de crise en 2022

Chose rare au Québec, deux projets d’installation sont en cours de réalisation en Matanie. Le premier, de 80 places dont 20 pour des poupons, sera livré à la fin novembre. L’autre, de 70 places, devrait ouvrir ses portes à la fin août 2022.

Malgré tout, de plus en plus de jeunes familles profitent de l’accès abordable à la propriété et s’installent dans la région. Le CPECentre de la petite enfance qui doit mener de front plusieurs chantiers pour répondre à la demande.

Ainsi, Mme Desrosiers relève que la liste d’attente compte 51 enfants préinscrits, soit des enfants qui ne sont pas encore nés.

De nombreuses familles profitent de l’accès abordable à la propriété et s’installent dans la Matanie (archives). Photo : EvantoElements / Lifestock

Dans un an, parfois moins, leurs parents cogneront à la porte du CPECentre de la petite enfance , qui comptera, avec l’ajout des deux nouvelles garderies, 50 places en installation pour les poupons. On va juste couvrir les nouveaux , constate la directrice.

La responsable du CPECentre de la petite enfance de Matane demeure malgré tout optimiste sur la suite des choses. On va y arriver. Ça ne sera pas à la satisfaction de tout le monde pour le moment, mais en septembre 2022, à Matane, le monde va être heureux!

Si la réalisation de 150 nouvelles places en garderie n’est pas sans embûches, plusieurs solutions sont aussi en marche.

Formation et salaires

Je n’ai pas le personnel actuellement pour opérer mes deux futures installations , soupire la responsable du CPECentre de la petite enfance .

Tu as beau avoir le plus beau local, si tu n’as personne pour travailler dedans, ça va aller mal. Une citation de :Brigitte Desrosiers, directrice du CPE de Matane

Pour y remédier, une formation de courte durée pour les éducatrices a été mise sur pied. Le Cégep de Matane a lancé le recrutement des futurs élèves au début de la semaine. Le programme mariera travail et études. Tu travailles deux jours et tu étudies trois jours. Tu es payé par le CPECentre de la petite enfance quand tu travailles et par la formation quand tu étudies , explique Mme Desrosiers, qui mise beaucoup sur ce programme.

Pour faciliter le recrutement, la directrice générale compte aussi sur l'augmentation du salaire des éducatrices promise par le gouvernement Legault dans la foulée de l’entente survenue avec le fédéral sur les services de garde.

Brigitte Desrosiers estime que le salaire des éducatrices devrait, pour être concurrentiel, être équivalent à celui des éducatrices en milieu scolaire, soit environ 32 $ l’heure. Présentement, une éducatrice en installation au sommet de l’échelle salariale gagne 25,15 $ l’heure.

Le CPE ne pourra pas ouvrir toutes les places si les éducatrices ne sont pas au rendez-vous (archives). Photo : Radio-Canada / CBC

Mme Desrosiers, qui souhaite ardemment attirer de nouveaux employés, rappelle que les conditions de travail sont par contre avantageuses : jusqu’à cinq semaines de vacances, une semaine de travail de quatre jours, un bon régime de retraite, des assurances collectives.

Milieux familiaux recherchés

Comme partout en province, une partie du manque de places est aussi attribuable au manque de responsables de services de garde (RSG) en milieu familial.

Les obligations réglementaires imposées par Québec en 2014 additionnées à la pandémie ont poussé plusieurs femmes qui géraient un service de garde en milieu familial à jeter l’éponge.

Seulement à Matane, le CPECentre de la petite enfance évalue qu'il manque 11,8 RSGResponsable de service de garde . Deux candidates suivent présentement la formation. Si le CPECentre de la petite enfance comblait tous ses besoins, cela se traduirait par la création de 70 places supplémentaires.

La tâche s’avère toutefois ardue. La liste pour devenir RSGresponsable de service de garde a déjà compté 200 noms, elle est actuellement vide.

Québec souhaite aussi aider les CPE à attirer des éducatrices en milieu familial. Photo : Radio-Canada

Pourtant, indique Mme Desrosiers, Québec offre désormais des incitatifs intéressants, dont 3500 $ à l’ouverture de la garderie et 3000 $, après un an de fonctionnement avec six enfants. Ce sont des bonus plus grands qu’à la négociation de l’entente collective , relève la DG.

Les milieux de garde sont aussi soutenus par le CPECentre de la petite enfance . On leur donne les outils, un format de programme éducatif, on les renseigne sur les obligations, les règlements, les normes , ajoute Mme Desrosiers.

Une campagne locale pour faire la promotion de ce type de travail devrait être prochainement lancée afin d’aider au recrutement de responsables de garde en milieu familial.