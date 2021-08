Revera annonce la fermeture du foyer Parkview Place

Durant l'éclosion à Parkview Place, un foyer de 277 lits, 163 résidents avaient été déclarés positifs à la COVID-19 et 29 résidents sont morts, selon l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW).

Revera annonce dans un communiqué qu’elle a fourni un préavis d’un an à l’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg pour la fermeture du foyer de soins.

Revera a pris la décision difficile, mais nécessaire de commencer le processus de fermeture du foyer de soins personnels Parkview Place , est-il indiqué.

Nous allons soutenir les résidents et les familles de Parkview Place pendant ce processus et travailler de près avec l’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg pour planifier le déménagement des résidents dans d’autres foyers de soins , poursuit le communiqué.

Revera ajoute que le bâtiment qui abrite le foyer a maintenant 60 ans, que sa conception et sa configuration sont dépassés et ne sont plus adaptées aux soins des résidents âgés .

Parkview Place ne peut tout simplement pas être rénové pour répondre aux normes de soins de longue durée d’aujourd’hui , selon Revera, qui note que Parkview Place était son premier foyer de soins.

Bien que cette décision ait été prise indépendamment de l’éclosion déchirante du foyer cet hiver, l’éclosion a renforcé [le sentiement que] fermer est la bonne chose à faire , ajoute le communiqué.

La firme dit qu’elle travaillera avec les employés et ses partenaires syndicaux pour trouver de nouveaux postes au personnel de Parkview Place.

Parkview Place fermera d’ici le 10 août 2022, lorsque tous les résidents auront quitté l’établissement, selon Revera.