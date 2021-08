Festival acadien de Caraquet : attention aux faux billets

ATTENTION AUX FAUX BILLETS Semble-t-il que des gens tentent de vendre de faux billets pour certains spectacles du Festival, notamment celui de Salebarbes et Bois-Joli. SOYEZ VIGILANTS et n’achetez PAS de billets sur Internet de gens que vous ne connaissez pas… ni pour le Festival, ni pour tout autre événement , a écrit le Festival acadien de Caraquet dans une publication Facebook, lundi matin.

La gestionnaire de la Billetterie Accès, Marie-Soleil Landry, indique qu’une jeune dame a communiqué avec les organisateurs au début de la semaine, car elle doutait de la légitimité d’un billet qu’elle souhaitait acheter sur Internet, via un tiers.

La dame m’a envoyé la photo en question, et pour moi, ça a été vraiment facile de repérer que c’était un faux billet parce que le numéro de confirmation était vraiment beaucoup trop long et ce n’était pas une image officielle non plus des billets de cette année , explique Marie-Soleil Landry.

Comment savoir si l’on a un faux billet ?

Marie-Soleil Landry invite les festivaliers à communiquer avec les organisateurs en cas de doute sur la légitimité d’un billet.

Il peut y avoir des gens qui sont super bons en graphisme, ce qui peut nous tromper l’œil , souligne-t-elle.

La seule manière de distinguer un faux billet d’un vrai demeure ultimement le balayage du code-barre inscrit sur le billet électronique, le soir de l’événement.

Si une personne, par exemple, achète un billet et décide de le revendre à dix autres personnes, et puis elle se fait des photocopies [du billet électronique]. La première personne qui va entrer au spectacle, le billet va scanner, il n’y aura aucun problème. Le problème va survenir avec les neuf autres personnes qui vont essayer d’entrer à tour de rôle dans la salle : le scanneur va être rouge , explique Marie-Soleil Landry.

La gestionnaire de la Billetterie Accès, Marie-Soleil Landry, a accordé une entrevue au Téléjournal Acadie le 10 août. Photo : Radio-Canada

L’unique façon de se protéger entièrement de la fraude demeure donc de faire ses achats via la billetterie officielle du festival.

Marie-Soleil Landry précise que seul le spectacle de Salesbarbes et Bois-Joli a été touché par la fraude de billets depuis le début du Festival acadien de Caraquet.

Avec la levée des restrictions sanitaires liées à la COVID-19, des places supplémentaires ont été ajoutées à de nombreux autres spectacles.

Le Festival acadien de Caraquet se termine dimanche.

Avec les informations de Marie-Hélène Lange