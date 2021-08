La liste d’attente de la DPJ s’allonge en Estrie

Les signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) sont en hausse au Québec, et l’Estrie ne fait pas exception à cette tendance.

À l'échelle provinciale, la liste de cas en attente d'une évaluation a grimpé de 17 % par rapport à l'été 2019. Ce sont maintenant 4110 dossiers qui doivent être évalués au Québec. À pareille date en 2019, il y en avait 3392.

Le CIUSSS de l'Estrie CHUS confirme que la région suit la même tendance que le reste de la province, mais qu’une légère amélioration a été observée depuis la fin juin. Ce sont 610 dossiers qui doivent maintenant être évalués sur le territoire estrien.

Le CIUSSS précise que les cas urgents sont cependant traités en priorité, dans un délai de 24 à 48 heures.

Le milieu communautaire s'inquiète

La situation ne surprend pas les intervenants qui accompagnent les familles en difficulté.

La pandémie a augmenté l'anxiété chez les familles et exacerbé les problèmes de santé mentale et de consommation, constate la directrice du Réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie Lucie Roch. Elle souhaite que le milieu communautaire soit davantage impliqué dans la solution.

On a observé des choses vraiment très très inquiétantes , souligne-t-elle.

Il y a tellement de roulement à la protection de la jeunesse, sérieusement, il y a des intervenants qui ne nous connaissent pas, qui ne pensent pas à référer. De pouvoir travailler avec nous, ça fait vraiment une différence pour soutenir les familles. Une citation de :Lucie Roch, directrice du Réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie

L'avocate spécialisée en droit de la jeunesse Valérie Assouline déplore, de son côté, le manque de services offerts aux familles.

Il y a très peu de psychologues. Les pédopsychiatres, on les compte sur les doigts de la main. Il n’y a pas de services offerts aux familles. Il y a des familles et des parents pris dans l’engrenage de la DPJDirection de la protection de la jeunesse qui pourraient très bien recevoir un service au CLSC [Centre local de services communautaires], qui pourraient avoir le service d’un éducateur à l’extérieur de la DPJDirection de la protection de la jeunesse , soutient-elle.

Ça fait deux ans qu’on en parle. On a une directrice nationale, elle est où? C’est quoi les échéanciers? On n’a rien sur le terrain et il n’y a rien qui change , ajoute l’avocate.

Problème de rétention du personnel

Pour la DPJDirection de la protection de la jeunesse , la rétention du personnel est également un casse-tête, alors que les intervenants plus expérimentés ont tendance à démissionner.

Le gouvernement a récemment instauré un système de primes pouvant aller jusqu'à 1000 $ par mois pour les intervenants. Leur syndicat déplore toutefois que ce ne soientpas tous les employés travaillant auprès des jeunes qui peuvent les recevoir.

On dirige ça vers nos secteurs où on a des listes d’attente afin d’être attractifs pour ces secteurs-là et diminuer nos listes d’attente. Mais au bout du compte, la protection de la jeunesse va au-delà des listes d’attente. Une citation de :Isabelle Mantha, de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

On a des intervenants en réadaptation à Val-du-Lac [un centre jeunesse], entre autres, qui, de la manière que l’arrêté ministériel est fait, n’ont pas accès à ça. Ils sont pourtant en proximité des enfants autant que tous les autres intervenants , ajoute Isabelle Mantha.

Le syndicat croit qu'il faut absolument offrir de meilleures conditions de travail à la DPJDirection de la protection de la jeunesse pour pouvoir mieux protéger les jeunes.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau