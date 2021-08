Jérémy Gabriel renonce à se présenter aux élections fédérales sous la bannière du NPD

Le jeune homme, bien connu du grand public et âgé maintenant de 24 ans, était pressenti pour être candidat du Nouveau Parti démocratique (NPD) lors des prochaines élections fédérales dans la circonscription de Louis-Saint-Laurent, représentée depuis 2015 par le conservateur Gérard Deltell.

Mais les deux dernières années marquées par la pandémie de COVID-19 auront eu raison de son passage en politique fédérale, selon ses dires.

Les années 2020 et 2021 m’ont été particulièrement éprouvantes sur le plan personnel. La pandémie de COVID-19 a fait annuler mes engagements musicaux, m'a fait perdre mon emploi étudiant et a bouleversé sérieusement mon parcours scolaire à l’université , écrit-il.

Mike Ward c. Jérémy Gabriel

Jérémy Gabriel est aussi dans l'attente du jugement de la Cour suprême du Canada sur le conflit judiciaire qui oppose l'humoriste Mike Ward à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Une attente qui exerce [sur lui] une pression et crée une anxiété [...] presque quotidienne.

L'affaire est suivie avec beaucoup d'intérêt au Québec, le plus haut tribunal du pays devant déterminer si la liberté d'expression protège autant le discours artistique que le discours politique. Les juges de la Cour suprême ont aussi à décider si se moquer de caractéristiques personnelles équivaut à de la discrimination.

Or, pour le jeune homme, mener une campagne électorale demande une grande stabilité et beaucoup d’énergie. Dans le respect de mes propres capacités et dans l’optique de vouloir offrir le meilleur de moi-même à mes concitoyens, je préfère remettre à plus tard mon entrée sur la scène politique fédérale , ajoute-t-il.

Engagement politique

Le chanteur souhaite néanmoins s'impliquer dans la campagne, en soutenant le candidat du NPD local lorsque les élections seront déclenchées.

Connu notamment pour avoir chanté avec le pape Benoît XVI en 2006, Jérémy Gabriel, qui est atteint du syndrome de Treacher-Collins, une maladie congénitale caractérisée, chez lui, par des malformations à la tête et une surdité profonde, dit adhérer depuis longtemps aux idées des néo-démocrates.

En 2007, l'ancien chef du NPDNouveau Parti démocratique Jack Layton l'avait choisi pour chanter l’hymne national canadien lors du premier congrès du parti à Québec, rappelle-t-il.