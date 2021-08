Fonds pour faire face au traumatisme des pensionnats : accueil favorable au Manitoba

Ottawa accordera 321 millions de dollars, au cours des trois prochaines années, afin de soutenir les communautés autochtones du Canada face au sombre héritage des pensionnats.

Ce financement servira notamment à la recherche de tombes anonymes ainsi qu'à la démolition et à la reconstruction de sites d'anciens pensionnats, a annoncé mardi le ministre des Services aux Autochtones du Canada, Marc Miller.

Le grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Arlen Dumas, affirme que les Premières Nations doivent jouer un rôle dans la répartition des fonds, afin qu'ils soient utilisés de la manière la plus efficace possible , dit-il.

Ottawa a annoncé que chaque communauté pourra décider de détruire ou de rénover les anciens pensionnats.

Selon Arlen Dumas, les fonds ne devraient pas seulement aller aux communautés où se trouvaient des pensionnats.

Chaque communauté devrait recevoir des fonds, chaque communauté a des survivants des pensionnats autochtones , précise-t-il.

Il ajoute que l’argent annoncé mardi est un bon début. Je ne crois pas qu’on puisse calculer le coût de la guérison qui doit arriver, mais je crois qu’il faut commencer quelque part .

Le grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Arlen Dumas. Photo : CBC / Jeff Stapleton

Selon André Carrière, vice-président de la Fédération métisse du Manitoba (MMF) pour la région de Winnipeg, cet investissement est nécessaire.

C'est essentiel à cette guérison afin que nous disposions des ressources nécessaires pour prendre soin de nos propres enfants et de nos propres familles et de nos propres collectivités , fait-il valoir.

De ce financement, 100,1 millions de dollars sur deux ans seront destinés à la démolition ou à la remise en état de bâtiments d'anciens pensionnats situés dans des communautés autochtones.

Ottawa accorde aussi 83 millions de dollars pour la recherche et l'identification de sites d'inhumation anonymes autour d'anciens pensionnats et 107,3 millions de dollars sur trois ans pour rendre plus accessibles les services de soutien psychologique aux survivants des pensionnats et à leurs proches.

Le reste des fonds est destiné à des initiatives de commémoration des pensionnats, dont la création d’un monument national à Ottawa.

Avec les informations de Mina Collin