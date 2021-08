Une aide provinciale pour intégrer les travailleurs de l’Outaouais au marché du travail

L'Outaouais recevra 8,1 millions de dollars pour « soutenir le développement et l'intégration au marché du travail de la main-d'œuvre dans la région ».

Cette somme sera répartie entre 16 organismes qui aideront, notamment, des personnes qui, en raison de leur situation particulière, éprouvent des difficultés à trouver, intégrer et maintenir un emploi , comme, par exemple, les femmes monoparentales qui doivent occuper un emploi leur permettant de concilier les responsabilités familiales , a illustré le gouvernement du Québec, dans un communiqué.

Parmi les organismes qui recevront cette aide financière, on retrouve notamment l'Association des familles monoparentales et reconstituées de l'Outaouais, le Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais, l'organisme Option Femmes, l'Action Emploi Papineau ou encore, le Club de recherche d'emplois du Pontiac.

Le gouvernement québécois estime que grâce aux projets qui seront développés par ces organismes, qui pourraient consister en des projets de préparation à l'emploi (PPE), des services d'aide à l'emploi (SAE) ou le développement des compétences essentielles via des entreprises d'entraînement, plus de 9610 personnes pourront intégrer un emploi de manière durable .

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet lors de cette annonce, à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Nathalie Tremblay

Pour le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, qui en a fait l’annonce mardi matin, à Gatineau, cet argent est d’autant plus nécessaire dans un contexte de pandémie, alors que le télétravail a créé de l'isolement.

C’est sûr que ça a accentué des problématiques de santé mentale. On a vu des cas de violence conjugale, on a vu l’augmentation du nombre de personnes qui vivaient de l’anxiété... C’est sûr que les organismes en employabilité sont là aussi pour donner un coup de main à ces personnes-là et pour les aider à reprendre le chemin de l’emploi , a-t-il expliqué en point de presse.

En Outaouais, le taux de chômage est actuellement de 5,6 % comparativement à 6,1 % pour l'ensemble du Québec, selon les données citées par le gouvernement.

Avec les informations de Nathalie Tremblay