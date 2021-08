Reprise des travaux sur les chemins municipaux à Trécesson

Le chantier a été interrompu il y a une semaine parce que les opérations de concassage n’étaient pas autorisées au banc de gravier du chemin du Lac-à-la-Truite, dans le secteur du lac Davy à Trécesson. La Municipalité a toutefois obtenu mardi l’autorisation nécessaire avec la collaboration de la MRC Abitibi.

Vu que les gens de Hardy Concassage et Hardy Construction ont déménagé leurs équipements dans le banc 3, à Trécesson, mais du côté de la Pépinière, ils ont pu faire le stock que ça prenait pour tout recharger les chemins. Aujourd'hui, on a eu la nouvelle qu’on peut retourner concasser au lac Davy, mais ça va être quand on aura fini ici , explique le maire Jacques Grenier.

Les travaux de réfection visent 41 chemins municipaux à Trécesson. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

D’ici la fin de septembre

Les travaux de rechargement de gravier et de changement de ponceaux ont repris mardi. Ils se poursuivront jusqu’à la fin de la semaine. L’application du traitement de surface triple, là où il y avait de l’asphalte, débutera quant à elle lundi prochain.

On s’est mobilisés vite, et c’est sûr qu’il y a un peu de retard qui va s’ajouter, c’est pourquoi on dit à la fin de septembre. Mais si tout va bien, le traitement de surface commencera lundi prochain. Au lieu de finir le 30 août, on va dire qu’on va terminer le 30 septembre. Ça va être avant, mais on va espérer qu’il n’arrive plus d’autres inconvénients , affirme la directrice générale Chantal Poliquin.

On est très heureux de pouvoir finir. Les citoyens trouvent ça un petit peu long, mais on n’a pas le choix , renchérit le maire Grenier.

En dépit des retards, la Municipalité de Trécesson met tout en œuvre pour réaliser la réfection de ses 41 chemins municipaux en respectant le budget prévu de 4 millions de dollars.