Malartic demande une enquête du coroner sur la desserte ambulancière

Le conseil municipal a adopté une résolution en ce sens lors de sa séance de mardi.

Malartic avait envoyé une mise en demeure au ministère de la Santé, le 23 juin, demandant la mise en place d’horaires à l’heure pour les paramédics, plutôt que les horaires de faction.

La Ville affirme avoir essuyé un refus de la part de Québec, ce qui l’incite à pousser plus loin ses démarches.

Avec les horaires de faction, les ambulanciers restent chez eux et attendent un appel des services d’urgence. Avec les horaires à l’heure, les ambulanciers patrouillent dans le véhicule.

Selon le maire Martin Ferron, un décès survenu il y a quelques jours pourrait être relié aux trop longs délais causés par les découvertures et l’horaire des ambulanciers.

Je ne suis pas coroner et je ne veux pas présumer de rien, mais le fait demeure que l’ambulance est arrivée 27 minutes plus tard et qu’une personne est décédée d’un arrêt cardiaque, explique-t-il. On veut que le coroner en chef se penche de façon indépendante sur la desserte ambulancière chez nous et ailleurs dans la région et sur des décès qui pourraient être reliés aux délais de réponse.

Martin Ferron espère que les citoyens et d’autres maires de la région appuieront publiquement cette démarche (archives). Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Il estime qu’une telle enquête permettrait d’avoir un portrait réel de la situation et ajouterait du poids aux demandes maintes fois formulées par Malartic.

On veut une enquête et des recommandations, à savoir si on fait erreur. Les statistiques semblent démontrer qu’on a raison. Le coroner doit se pencher à savoir si les citoyens sont bien protégés chez nous, mais on croit que non , ajoute-t-il.

Le maire de Malartic se dit aussi très déçu de la réponse formulée par Québec concernant sa mise en demeure.