Le passeport vaccinal testé dès mercredi à Québec

Les employés de l’établissement pourront ainsi tester le fonctionnement de l’application servant à valider les codes QRQuick Response .

À compter du 1er septembre, les Québécois âgés de 12 ans et plus devront présenter une preuve vaccinale pour participer à certaines activités jugées non essentielles et à haut risque de propagation de la COVID-19. Pour le moment, le gouvernement a dans sa mire les restaurants, les bars et les centres d’entraînement.

En entrevue à l’émission C’est encore mieux l’après-midi, mardi, le président de La Cage, Jean Bédard, a raconté que le ministère de la Santé l’avait approché il y a quelques semaines pour solliciter sa participation.

La brasserie sportive La Cage Lebourgneuf, à Québec, va tester l'application du gouvernement visant à valider les preuves vaccinales dans le cadre d'un projet pilote (archives). Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Comme l’implantation d’un passeport vaccinal lui semble la meilleure solution pour éviter une nouvelle fermeture durant la 4e vague, l’homme d’affaires n’a pas hésité à offrir son aide.

On a dit : "on est aussi bien de voir comment ça fonctionne, d’amener de façon positive les choses qui pourraient être améliorées, autant pour l’expérience des clients [que pour celle] de nos employés, que ça ne devienne pas encore plus compliqué aller au restaurant", et c’est pour ça qu’on a dit : "bien oui, on peut mettre des personnes à contribution" , a expliqué Jean Bédard.

Corriger le tir

En plus de tester l’application, le projet pilote permettra selon lui d’aller au-devant des problèmes et d’y apporter des solutions dès maintenant.

C’est quand le meilleur moment pour demander le passeport vaccinal? Est-ce à la porte? Au début? [...] C’est de recueillir de l’information, d’ajuster un peu le tir puis de s’assurer que quand ça va être implanté, bien ça le sera de la meilleure façon possible , a précisé le président de La Cage.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a annoncé mardi qu'une application de passeport vaccinal, avec un code QR, serait testée à Québec et Laval dans les prochains jours. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Les modalités du passeport vaccinal que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncées mardi laissent certains commerçants sur leur faim. C’est le cas de Mathieu Pettigrew, copropriétaire du restaurant Le Continental, dans le Vieux-Québec, qui a l'impression d'être encore dans le néant .

C'est assez vague. On a hâte d'avoir plus de détails pour savoir où s'enligner [...] On sait qu'il va y avoir quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi , a-t-il déploré.

Simplicité demandée

Il demande au gouvernement de mettre en place une solution simple, rapide et économique qui n’ajoutera pas au fardeau des restaurateurs déjà aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre et durement éprouvés par une année et demie de pandémie.

Mathieu Pettigrew, copropriétaire du restaurant Le Continental, aurait aimé en apprendre davantage sur l’implantation du passeport vaccinal. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Stéphane Gagnon, propriétaire du centre d’entraînement Syner Gym, à Québec, craint pour sa part les impacts économiques associés au passeport vaccinal. Il fait un parallèle entre cette mesure et le port obligatoire du couvre-visage.

Il y a des gens qui ne veulent pas être contrôlés. Ils viennent tout simplement moins. Moi, j'ai vu des gens qui ne sont pas revenus qui n'ont pas continué à cause [du masque et je pense] qu’on va encore perdre encore de la clientèle, je suis pas mal sûr de ça , a prédit M. Gagnon.

À l’instar de nombreux restaurateurs, il mentionne que les propriétaires de salles d’entraînement sont à bout de souffle et se seraient bien passés de cette nouvelle mesure sanitaire.

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette