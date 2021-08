Feux de forêt : les Nations indépendantes de Wabaseemoong ordonnent l'évacuation

L'incendie [de Kenora 51] est actif et prend de l'ampleur , ont déclaré le chef et le conseil de la communauté dans un communiqué de presse publié lundi. La qualité de l'air dans la communauté aujourd'hui est mauvaise en raison de la fumée. L'équipe de pompiers demande pour la sécurité de tous, y compris des pompiers, d’évacuer dès que possible.

Le feu Kenora 51 se situe à environ 20 km au nord de Wabaseemoong, selon la dernière mise à jour de la province.

Des bombardiers d'eau et des hélicoptères participent aux efforts d'extinction du feu pour protéger les infrastructures communautaires, selon les Services d'urgence, d'aviation et de lutte contre les feux de forêt de l’Ontario.

Les Nations indépendantes de Wabaseemoong indiquent que des vols partent mardi, pour évacuer les résidents vers London, en Ontario. Les membres de la communauté ont également la possibilité de se rendre dans un site d'évacuation offrant des services complets dans la Première nation de Wauzhusk Onigum, adjacente à Kenora.

Un porte-parole du ministère du Solliciteur général a déclaré qu'environ 485 résidents de Wabaseemoong avaient quitté la communauté lundi soir, et que d'autres quitteraient la communauté mardi. La communauté compte environ 1280 résidents sur son territoire.

Les membres de cinq autres Premières Nations évacués en raison des feux de forêt dans le Nord de l'Ontario peuvent désormais retourner dans leurs communautés.