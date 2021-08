Passeport vaccinal : Québec veut exiger une preuve aux visiteurs ontariens

Le passeport vaccinal sera déployé au Québec en septembre et les Ontariens qui traversent la frontière interprovinciale pour aller au restaurant, par exemple, devront aussi présenter une preuve vaccinale. Des intervenants concernés de la région d'Ottawa et de l'Outaouais attendent impatiemment plus de détails à ce sujet.

Il y a une intégration économique qui fait en sorte que si on ne trouve pas de solution rapidement pour la reconnaissance de la vaccination complète en Ontario pour les restaurateurs et commerçants de Gatineau, ça va poser un problème , croit Jean-François Belleau, directeur des relations publiques et gouvernementales au Conseil canadien du commerce au détail.

Son organisation compte parmi ses membres des intervenants du secteur de la restauration rapide. Le Conseil entend travailler de près avec le gouvernement du Québec pour définir les modalités, a insisté M. Belleau.

Durant son point de presse présentant de premiers détails sur le passeport vaccinal, mardi, le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, a fait savoir que des discussions devaient encore avoir lieu, à ce sujet, avec l’équipe de son homologue ontarienne, Christine Elliott. La ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, est aussi impliquée, a-t-il indiqué.

Ce que je pense qu’il est possible de faire [...], c’est de s’assurer que les gens qui auraient à traverser et venir dans un restaurant pourraient, par exemple, s’enregistrer sur notre portail parce qu’ils ont, eux aussi, une preuve vaccinale en Ontario , a-t-il dit.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, annonce qu'une application de passeport vaccinal, avec un code QR, sera testée à Québec et Laval dans les prochains jours. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

M. Dubé a annoncé que le passeport vaccinal sera requis pour ceux qui fréquentent des événements publics à fort achalandage, comme les festivals, et ceux qui prennent part à des activités à haut taux de contacts , comme d’aller dans un bar ou un centre de conditionnement physique.

On n’entend pas, pour l’instant, exiger le passeport vaccinal dans les commerces au détail. Aucune preuve vaccinale ne sera par ailleurs demandée sur les lieux où des services considérés comme essentiels sont donnés.

Du côté ontarien, la chambre de commerce de la province est d’accord avec l’idée d’un passeport vaccinal. On souhaite toutefois qu’une seule marche à suivre soit instaurée à la grandeur du pays. Si on a le même système, c’est beaucoup plus facile , insiste le président de la Chambre de commerce de l’Ontario, Rocco Rossi.

Nous voulons un système national parce que c’est beaucoup moins compliqué. Une citation de :Rocco Rossi, président de la Chambre de commerce de l’Ontario

Rocco Rossi, président de la Chambre de commerce de l'Ontario (Archives) Photo : Radio-Canada / Keith Burgess

À son avis, l’application ArriveCAN, utilisée par les Américains qui souhaitent entrer au Canada pour des raisons non essentielles, est déjà un exemple de passeport vaccinal .

Le gouvernement de l’Ontario a écarté, jusqu’à maintenant, l’idée d’un passeport vaccinal dans la province. Des voix s’élèvent, toutefois, dans les milieux de la santé et des affaires, pour que le premier ministre Doug Ford change son fusil d’épaule.

Manque de personnel?

En Outaouais, le Festival de montgolfières de Gatineau (FMG) estime qu’il aura peu de temps pour se préparer à la venue du passeport vaccinal.

Comme notre événement débute le 2 septembre et que les informations complémentaires viendront le 23 août, ça laisse peu de temps pour pouvoir s’adapter à nouveau , a souligné la directrice générale du FMGFestival de montgolfières de Gatineau , Sandra Cloutier.

En effet, c’est après avoir mis à l’essai deux projets pilotes et identifié les ajustements à apporter que le ministre Dubé présentera la liste exhaustive des endroits où le passeport vaccinal s’appliquera, de même que les modalités.

Mme Cloutier craint que du personnel supplémentaire doive être embauché afin d’assurer une bonne vérification des preuves vaccinales, surtout celles qui seront fournies au format papier.

À très courte échéance, c’est un peu complexe , a-t-elle conclu en entrevue.

Avec les informations de Claudine Richard et de Rosalie Sinclair