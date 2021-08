Hausse des demandes pour célébrer des funérailles en Abitibi-Témiscamingue

Les salons funéraires de la région ont connu une baisse des célébrations à cause des restrictions sanitaires dues à la pandémie. Depuis les derniers allègements, il y a eu une hausse importante des demandes pour des funérailles dans toutes les villes de l’Abitibi-Témiscamingue.

Selon Valérie Paiement, directrice du service à la clientèle de la Résidence funéraire de l’Abitibi-Témiscamingue, plusieurs familles de la région ont déjà organisé des événements cet été pour des personnes décédées plus tôt dans l’année, mais qui n’ont pas eu de célébrations officielles.

On a eu plusieurs reprises d’événements qui avaient été reportés. On a pu continuer la tenue d’événements funéraires, malgré la COVID, mais c’était hyper restreint. [...] Maintenant que le ministère de la Santé et des Services sociaux a augmenté ce nombre à 50, en rotation, dans les salons funéraires, on a vu vraiment une recrudescence des expositions dans les salons funéraires et la reprise des événements aussi qui avaient été mis de côté , explique-t-elle.

Les locaux de la Résidence funéraire de l'Abitibi-Témiscamingue situés à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Janis Rivard

Plusieurs familles ont contacté la Résidence funéraire cet été pour organiser les funérailles et souligner une dernière fois le départ d'une personne. L'équipe tient aussi une liste de personnes à rappeler alors que les mesures sanitaires en ont forcé plus d'un de reporter une célébration.

Baisse des dispositions immédiates

Plusieurs familles ont choisi des dispositions immédiates pour leur défunt au cours de cette année marquée par la pandémie. La personne est donc incinérée sans funérailles. Mme Paiement a observé une grande hausse des dispositions immédiates pendant la pandémie et a remarqué une diminution depuis le début de l’été. Les gens sont beaucoup plus portés à faire quand même des petits rassemblements et donc il y a une baisse des dispositions immédiates , indique-t-elle.

Mme Paiement affirme toutefois qu’il n’y a pas de liste d’attente pour obtenir une célébration en Abitibi-Témiscamingue. La plupart des gens qui n’avaient pas fait d’événements ont, pour la majorité [organisé] un événement au courant de l’été et même début septembre, il y en a qui vont même jusqu’en octobre. La majorité des gens ont déjà tout planifié. Il n’y a carrément plus de listes d’attente chez nous, mais il y a plusieurs événements [planifiés] dans les prochaines semaines , note Mme Paiement.

Elle recommande aux gens d’opter pour des périodes d’exposition plus longues, afin de permettre à plus de gens de venir se recueillir et d’organiser un horaire avec différents groupes de gens, pour répartir le temps de recueillement entre les proches. Les cérémonies diffusées en direct sont également encore disponibles.