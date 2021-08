La plage du Malin de Bonaventure au cœur d'un litige en cour civile

Le Camp Bonaventure réclame que l'entreprise récréotouristique cesse d'inviter ses clients à fréquenter la plage et à publiciser son emplacement.

Selon les documents de cour, le demandeur rappelle que les citoyens du secteur avaient pris l’habitude de fréquenter cette petite plage naturelle bien avant qu'il entre en possession de la pourvoirie, en 2017.

Le Camp Bonaventure ajoute qu'il avait toujours toléré la présence de baigneurs , comme le nombre d'usagers semblait raisonnable .

Or, le Camp Bonaventure affirme que depuis quelques années, l’entreprise Le Malin de la rivière Bonaventure invite de plus en plus de visiteurs sur la plage et en fait la publicité.

Des enjeux de sécurité évoqués

Le demandeur soutient également que les installations de la plage du Malin ne sont pas sécuritaires, compte tenu de l’absence de surveillants-sauveteurs et de bouées, de la présence d’un rapide à quelques mètres de la berge et du passage fréquent d’embarcations de plaisance.

De son côté, dans sa déclaration de défense, le propriétaire du Malin de la rivière Bonaventure, Michel Bourdages, affirme plutôt que son entreprise permet un accès encadré aux berges du rapide Malin.

Il ajoute qu’aucun incident n’est jamais survenu au site du Malin, qui dans les faits, a même augmenté significativement la sécurité des lieux cette année . Il ajoute que son entreprise, tout comme le Camp Bonaventure, est dotée d'une police d’assurance pour les accidents.

Contactées par Radio-Canada, les deux parties ont préféré ne pas commenter le litige en cours.

Le juge Benoît Moulin a mis la cause en délibéré et rendra son jugement sous peu.