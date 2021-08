Brian Pallister ne se représentera pas aux prochaines élections provinciales

Brian Pallister a pris brièvement la parole depuis Brandon, où le Parti progressiste-conservateur est réuni en caucus jusqu'à mercredi et a refusé de répondre aux questions des journalistes.

Pas de date de départ

Après presque 10 ans comme chef du parti et plus de 5 ans comme premier ministre de la province, je crois qu’il est maintenant temps qu’un nouveau chef, qu’un nouveau premier ministre mène la province vers l’avant , a déclaré Brian Pallister, qui est premier ministre du Manitoba depuis 2016.

Il a ajouté qu’être le premier ministre du Manitoba avait été l’honneur de sa vie et a vanté les réalisations de son gouvernement en santé, en éducation, tout en citant aussi les réductions d’impôts.

Nous avons géré un gouvernement propre avec une intégrité réelle qui était sans scandale. J’en suis fier , a-t-il ajouté.

Brian Pallister a insisté sur le fait que les défis posés par la pandémie ne sont pas terminés, mais que la province est en excellente position pour la reprise économique.

Je crois que c’est le bon moment pour ma famille, notre parti et pour le Manitoba aussi , a-t-il poursuivi, tout en notant qu’il occupe une charge publique presque en continu depuis 1992.

Maintenant, il est temps de passer à autre chose et de passer ce temps précieux que j’ai manqué pendant de nombreuses années avec ma famille.

En me retirant au milieu de notre deuxième mandat, je crois que cela fournira assez de temps aux membres du parti pour sélectionner un nouveau chef et pour que les Manitobains puissent connaître ce nouveau chef et ce nouveau premier ministre , a-t-il dit.

Le premier ministre n’a pas, cependant, précisé la date à laquelle il quitterait son poste.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole de la province indique que le premier ministre reste premier ministre .

Il a demandé au parti progressiste-conservateur de commencer le processus de sélection d’un nouveau chef. Le calendrier de ce processus sera établi par le parti , poursuit le porte-parole.

Dans une déclaration publiée sur Facebook, le président du Parti progressiste-conservateur du Manitoba, Tom Wiebe, remercie Brian Pallister pour tout ce qu’il a fait pour les Manitobains .

Dans les prochains jours, je vais convoquer une réunion du conseil exécutif de notre parti pour établir les règles de l’élection à la chefferie. Comme prévu dans la constitution du parti, l’élection du chef se fera par tous les membres du parti, avec un vote pour chaque membre , poursuit M. Wiebe.

Commentaires sur la colonisation

Cette annonce vient dans la foulée de déclarations controversées de Brian Pallister sur la colonisation du Canada.

En juillet, le premier ministre du Manitoba avait affirmé que la colonisation du Canada avait été menée avec de bonnes intentions.

Les gens qui sont venus dans ce pays ne sont pas venus ici pour détruire quoi que ce soit , avait-il déclaré lors d'un discours en réponse à la colère qu'éprouvaient certains Manitobains en raison de la découverte des restes d’enfants dans plusieurs pensionnats pour Autochtones. Ils sont venus ici pour construire.

Des fractures se sont alors esquissées au sein de son parti, allant jusqu'à la démission d'Eileen Clarke, la ministre des Relations avec les Autochtones.

Après maintes demandes d’excuses et d’appels à sa démission, Brian Pallister a finalement demandé pardon au début du mois d'août.

J'aurais aimé que mes paroles aient été exprimées différemment afin qu'elles puissent être mieux comprises. Mes paroles n'exprimaient pas adéquatement tout ce que je voulais dire, ce que je regrette sincèrement , avait-il déclaré.