Meurtre de Jagtar Gill à Ottawa : les accusés reconnus coupables une deuxième fois

Bhupinderpal Gill et Gurpreet Ronald ont de nouveau été reconnus coupables de meurtre au premier degré. Tous deux avaient déjà été accusés une première fois du meurtre de la femme de M. Gill, Jagtar Gill, en 2014.

Il s’agit de la deuxième fois que ce verdict tombe pour l’homme et son ancienne maîtresse.

Il y a cinq ans, ils avaient subi un premier procès et connu un premier verdict de culpabilité qui a, ensuite, été renversé en appel.

Jagtar Gill, 43 ans, a été retrouvée morte dans sa résidence, le 29 janvier 2014. (Archives) Photo : CBC

Jagtar Gill, 43 ans et mère de trois enfants, a été retrouvée poignardée et matraquée à mort le 29 janvier 2014 - le jour de son 17e anniversaire de mariage - dans sa maison de Barrhaven.

Déjà reconnus coupables en 2016

En 2016, un jury avait déjà déclaré Bhupinderpal Gill et Gurpreet Ronald coupables de meurtre au premier degré et avait conclu que le mari de Mme Gill et Mme Ronald avaient comploté pour planifier ce meurtre.

Au cours de ce procès de neuf semaines, la Couronne avait soutenu que les deux chauffeurs d'OC Transpo étaient amoureux et rêvaient d'être ensemble lorsqu'ils ont fomenté ce complot.

Ils avaient alors, tous deux, été condamnés à perpétuité automatique sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Un nouveau procès ordonné après une erreur du juge

En 2019, la Cour d'appel de l'Ontario avait annulé leurs condamnations et accordé au couple un nouveau procès.

La Cour d'appel avait estimé que le premier juge du procès avait donné des instructions incorrectes au jury, ne leur permettant que de déclarer le couple coupable ou non coupable de meurtre au premier degré.

En omettant de dire aux jurés qu'ils pourraient déclarer Gurpreet Ronald coupable de meurtre au deuxième degré – et conclure ainsi qu'elle a agi seule sans préméditation – le juge avait commis une erreur de droit, avait statué la Cour d’appel.

D’après les informations de Shaamini Yogaretnam, CBC