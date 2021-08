Un premier cas de coronavirus est associé au variant Delta en Abitibi-Témiscamingue

Le variant qui a d’abord été identifié en Inde est étroitement surveillé au Québec.

Un délai d’environ 14 jours est nécessaire pour obtenir un résultat par séquençage. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) confirme que la personne en question est maintenant rétablie.

Le CISSS-AT rappelle également par courriel que les individus adéquatement vaccinés sont protégés à plus de 90% contre les principales complications liées à la COVID-19 .

Le ministre de la Santé, Christian Dubé a mentionné la progression du variant ayant d'abord été identifié en Inde lors d'une conférence de presse sur le passeport vaccinal. Photo : La Presse canadienne

Le variant Delta, on le dit, mais il faut le redire, il est plus dangereux, il est plus contagieux, que les variants des vagues précédentes , a soutenus le ministre de la Santé, Christian Dubé, en conférence de presse mardi.

Avant de dévoiler les lignes de la mise en vigueur du passeport vaccinal, il a annoncé le retour des points de presse du gouvernement du Québec sur la situation épidémiologique chaque semaine en raison de la hausse des cas de coronavirus au cours des deux dernières semaines au Québec et la forte présence du variant Delta dans la province.

Il a rappelé qu’une quatrième vague est inévitable au Québec, malheureusement .

Selon l’INSPQ, la présence du variant Delta n’a pas été détectée dans le Nord-du-Québec, la Côte-Nord et la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine.

Le ministre de la Santé a également rappelé l’importance des campagnes de vaccination.

Même si les vaccins ne protègent pas à 100%, ils sont quand même très efficaces pour empêcher les gens de tomber malades. Et même s’il peut y avoir des effets secondaires importants, c’est quand même très très rare, a indiqué le ministre. Alors les risques d’être sévèrement malades à cause de la COVID sont beaucoup plus importants que le risque de la vaccination elle-même.