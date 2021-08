Retour en présentiel au Trident avec cinq spectacles éclectiques

Après avoir offert aux spectateurs bon nombre de projets virtuels, le Trident peut désormais les accueillir en présentiel. Pour l'occasion, cinq pièces marquantes et variées seront à découvrir du 14 septembre au 14 mai.

Un texte d'Alicia Rochevrier

Nous avons tellement hâte à ce retour en salle. La saison que nous vous proposons est exceptionnelle , lance codirectrice générale et directrice artistique de l'institution, Anne-Marie Olivier, en entrevue à Radio-Canada.

La programmation 2020-2021 va questionner ce que l’on veut pour un pays, pour le bien commun , indique Mme Olivier.

La codirectrice générale et directrice artistique du théâtre du Trident, Anne-Marie Olivier. Photo : Radio-Canada

Le meilleur des mondes (14 septembre au 9 octobre)

Pour une première fois au Trident, Nancy Bernier signe la mise en scène de cette pièce écrite par Guillaume Corbeil et tirée de l'œuvre de l’écrivain britannique Aldous Huxley. Drôle, humaine et touchante, la pièce remet en question notre humanité, dans une ère où la productivité devient le point central de notre monde.

Salle de nouvelles (26 octobre au 20 novembre)

Montée pour la première fois en français, Salle de nouvelles entraîne les spectateurs dans une industrie sans merci qui carbure à la côte d’écoute. Le spectacle est basé sur le film de Paddy Chayefsky. Douze artistes seront les acteurs d’un thriller presque apocalyptique avec un présentateur de nouvelles prêt à tout pour retrouver sa popularité, au dépens de sa vie.

Cabaret (18 janvier au 12 février)

C’est dans l’allégresse et la fête que sera présentée Cabaret. Vingt artistes se partageront la scène, avec un orchestre, des prestations de chant et de danse. Basée sur la pièce de John Van Bruten et les récits de Christopher Isherwood, l’histoire se passe à Berlin en 1930 dans une boîte de nuit où les rois du divertissement seront rattrapés par la montée du nazisme.

Run de Lait (1er mai au 14 mai)

Coproduit avec le théâtre VA, Run de lait fait le portrait d’une réalité difficile pour les producteurs laitiers du Québec. Justin Laramée aura parcouru des milliers de kilomètres pour rencontrer des producteurs et comprendre la détresse psychologique qui les habite. Ce spectacle propose une réflexion sur l’industrie laitière qui s’est grandement transformée dans les vingt dernières années.

Un ennemi du peuple (19 avril au 14 mai)

C'est la metteure en scène Édith Patenaude qui signe la dernière pièce de la saison, en coproduction avec le théâtre du Nouveau Monde. Percutante, Un ennemi du peuple nous parle de démocratie et de démagogie, et amène le public à se questionner sur les relations entre humains et politiciens.

Les billets seront en vente dès jeudi à midi au sur le site Internet du Trident  (Nouvelle fenêtre) .