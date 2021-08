Le centre de compostage de Dolbeau-Mistassini sous surveillance pour la mouche du bleuet

Les producteurs de bleuets de Dolbeau-Mistassini ont fait part de leurs inquiétudes quant à la prolifération possible de la mouche du bleuet en raison de la présence du centre de compostage implanté l’an dernier par la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean.

Le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec (SPBQ) a demandé au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) de se pencher sur la question.

La mouche du bleuet est friande de ces pépites d’or bleu qui font la renommée de notre région. Cette année, en raison du printemps hâtif, la mouche s’est pointée un mois plus tôt. L’ouverture du centre de traitement des matières organiques de Dolbeau-Mistassini, en septembre dernier, suscitait de l’inquiétude.

Voici à quoi ressemble la larve de la mouche du bleuet. Photo : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

C’est pourquoi le SPBQSyndicat des producteurs de bleuets du Québec a demandé au MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec d’évaluer les risques de propagation à partir des tonnes de matières organiques déposées au centre.

Lorsque la mouche est sortie cette année, il n’y avait pas de plants de bleuets ou de bleuets dans lesquels elle pouvait aller se reproduire. Les craintes qu’on avait envers le site de compost étaient autour de ça. Est-ce qu’elle allait se servir d’un autre site vecteur pour venir se reproduire? , explique le coordonnateur à la direction au SPBQSyndicat des producteurs de bleuets du Québec , Dany Morin.

Le Ministère a ouvert une enquête à laquelle a collaboré la RMRRégie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, mandataire du centre de compostage de Dolbeau-Mistassini.

Des représentants du MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec sont venus visiter nos installations. Lors de la visite, on a déterminé un protocole de surveillance qui a été mis en place. Le protocole était d’une durée de trois semaines , fait savoir Mélanie Simard, directrice de communications à la RMRRégie des matières résiduelles .

Mélanie Simard est la directrice des communications de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Déjà, des gestes sont posés.

On a installé des feuilles collantes dans la périphérie du site et à l’intérieur également du dôme pour qu’on puisse faire un échantillonnage , poursuit Mélanie Simard.

Pour l’instant, les inquiétudes des producteurs sont apaisées

Du côté du MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec , on dit qu’un coup que le tout est composté, il n’y a aucune possibilité pour que des larves ressortent du compost et viennent contaminer, si le compost est étendu dans d’autres secteurs , observe Dany Morin.

Le SPBQSyndicat des producteurs de bleuets du Québec salue l’ouverture de la RMRRégie des matières résiduelles . La Régie devra procéder au nettoyage du pourtour de son centre afin d’éviter que des plantes potentiellement vectrices de la mouche du bleuet se propagent au compost.

La RMRRégie des matières résiduelles devra aussi garder un œil sur la situation en procédant à une surveillance accrue des lieux.

Le ministère de l’Environnement veille lui aussi au grain. Depuis la mise en service du centre de Dolbeau-Mistassini, une inspection a eu lieu. Aucune lacune n’a été remarquée. Une autre visite est prévue d’ici à la fin de l’été.

N’importe quoi dans le bac brun

L’implantation d’un premier site de compostage en région présente son lot de défis, notamment en matière de tri. De la tuyauterie, des toiles de piscines, des animaux morts et des bouteilles de vin sont déposés dans les bacs bruns par des citoyens, ce qui peut provoquer des bris d’équipement et compromettre la qualité du compost.

Si vous souhaitez participer à la collecte, tant mieux, on est vraiment content. Par contre, si on ne veut pas nécessairement faire les efforts pour faire un bon tri à la maison, s’il vous plaît, déposer le verre dans le bac de recyclage.

Au cours des prochaines semaines, la RMRRégie des matières résiduelles ouvrira un deuxième site de compostage à Hébertville-Station, près du site de traitement des matières résiduelles.. Il ne sera pas de trop puisque celui de Dolbeau-Mistassini, où 7800 tonnes de matière putrescible peuvent être reçues, est en voie d’atteindre sa capacité d’accueil maximale.