Pologne : éclatement de la coalition conservatrice au pouvoir

Le premier ministre Mateusz Morawiecki a demandé mardi au président Andrzej Duda de révoquer Jaroslaw Gowin du poste de vice-premier ministre et ministre du Développement, du Travail et de la Technologie , a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement Piotr Müller.

Peu après, M. Gowin, chef du parti Entente, une des trois formations de la coalition dirigée par Droit et Justice (PiS) a annoncé que son parti quittait la coalition.

Nous quittons le gouvernement la tête haute; ma démission, c'est la fin de la Droite unie et l'éclatement de la coalition , a-t-il déclaré à la presse.

Jaroslaw Gowin et son parti sont depuis des mois en désaccord avec PiSDroit et Justice , notamment au sujet d'une grande réforme économique à venir.

Mais son départ ne signifie pas que le gouvernement chute automatiquement, car il faudrait un vote formel de défiance du Parlement.

Le parti de Jaroslaw Gowin dispose de 10 députés à la chambre basse du Parlement, et sa démission pourrait pousser PiSDroit et Justice à chercher la majorité avec d'autres petits partis, dont l'extrême droite, des députés sans partis ainsi que des députés de l'Entente de M. Gowin.

La droite au pouvoir disposait jusqu'à présent d'une majorité de 232 députés sur un total de 460 à la chambre basse.

Je ne suis pas convaincu que nous allons perdre la majorité à cause de cela , a déclaré à la presse le porte-parole du gouvernement. Je suis convaincu qu'il y aura des gens dans la Droite unie et dans le reste du Parlement polonais qui soutiendront les réformes bénéfiques que nous avons proposées.

Selon Radoslaw Fogiel, un député de PiSDroit et Justice , certaines décisions de M. Gowin n'étaient pas partagées par ses collègues .

Nous espérons qu'ils continueront ce projet avec nous , a-t-il dit à la presse.

Opposition à une réforme fiscale

Jacek Nizinkiewicz, commentateur du quotidien Rzeczpospolita, a déclaré que le limogeage de M. Gowin était un séisme politique mais pas surprenant .

Selon lui, PiSDroit et Justice essaierait de persuader les députés du parti de Gowin de continuer à soutenir le gouvernement.

Le porte-parole du gouvernement a estimé que les actions du vice-premier ministre Gowin sapaient la confiance dans les actions du gouvernement .

Jaroslaw Gowin s'oppose au volet fiscal de la réforme chère à PiSDroit et Justice qui, selon lui, devrait principalement toucher la classe moyenne.

Nous avons annoncé que la Droite unie n'augmenterait pas les impôts. Cependant, le projet de loi fiscale récemment présenté par le premier ministre Mateusz Morawiecki signifie une augmentation draconienne des impôts , a-t-il déclaré à la presse, indiquant avoir appris sa démission par les médias.

Jaroslaw Gowin s'oppose aussi à une proposition de loi qui pourrait forcer le groupe américain Discovery à vendre la majeure partie de sa participation dans le principal réseau de télévision privé polonais TVN, une loi qui devrait être votée mercredi et qui, selon l'opposition, menace la liberté de parole en Pologne.

La Lex TVN est une loi importante pour PiSDroit et Justice et son président Jaroslaw Kaczynski, qui contrôle déjà complètement la télévision publique TVP devenue un média de propagande gouvernementale, et, par l'entremise d'une société d'État, une grande partie de la presse régionale.

Mardi soir, des protestations contre cette proposition de loi ont eu lieu dans toute la Pologne.

Il y a quelque chose de symbolique dans le fait que ma démission soit annoncée à un moment où des manifestations ont lieu partout en Pologne contre la loi dite Lex TVN , a déclaré M. Gowin à la presse. Cette loi viole clairement le principe de la liberté des médias.

Selon lui, Lex TVN nous pousse vers un conflit avec les États-Unis, qui sont l'allié le plus important du point de vue de la défense .