Le FME sera l'un des premiers événements au Québec à exiger le passeport vaccinal

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé mardi que la preuve vaccinale serait requise dès le 1er septembre pour avoir accès à des activités non essentielles comme les bars, les restaurants, les centres d'entraînement et les festivals.

Le FME débutera le 2 septembre.

La plupart de nos spectacles sont déjà complets, mais il va falloir faire un gros rebrassage de tout ça, parce qu’on a aucune idée dans quelle proportion les gens qui ont acheté des billets sont vaccinés , admet Magali Monderie Larouche, directrice générale du FME. Elle ajoute que quelques personnes ont déjà communiqué avec le festival dans les dernières heures pour demander un remboursement.

On s’attend à avoir à peu près 10 000 festivaliers, c’est 10 000 scans obligatoires, dit-elle. On a déjà vendu plus de 8 000 billets, ça se sont des gens qui sont potentiellement non vaccinés, qu’on va devoir rembourser. On trouve que trois semaines ce n’est pas beaucoup pour faire toute cette démarche-là.

Les dirigeants du FME vont tenter d’obtenir rapidement des réponses à leurs nombreuses questions auprès du gouvernement du Québec.

On est habitué de scanner les gens pour la billetterie, par contre, on ne sait pas avec quelles machines on va être capable de scanner ça [le code QR] ? Le coût de ces machines-là ? Est-ce qu’elles fonctionnent bien sans internet, ce ne sont pas tous nos sites qui sont bien branchés , se demande la directrice générale.

Le ministre Christian Dubé a déjà précisé que le gouvernement provincial mènera des projets pilotes de validation des passeports vaccinaux dans un restaurant de Québec et un centre d’entraînement de Laval au cours des deux prochaines semaines.