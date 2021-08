Initiations au Collège St-Mike's : le dernier accusé connaîtra sa peine à l'automne

L'ancien élève du Collège St-Michael's de Toronto devra prendre son mal en patience avant de connaître sa peine, dont le prononcé était attendu mardi. La juge a décidé d'ajourner l'audience à la mi-octobre, puisqu'il manque un document dans les soumissions des deux parties qui avaient convenu de remettre leurs arguments par écrit et non verbalement à cause de la pandémie.

L'accusé a été reconnu coupable le 25 juin d'agression, d'agression sexuelle avec arme et d'agression sexuelle collective dans le prestigieux établissement privé de Toronto.

L'individu, qui est adulte aujourd'hui, ne peut être identifié, parce qu’il était mineur au moment des faits reprochés qui se sont produits en novembre 2018 dans le collège catholique.

Le procès a démontré que l'agression s'est produite au cours d'une initiation violente dans les vestiaires de l’équipe de football de l'établissement. L'agression en groupe avait été filmée sur un téléphone cellulaire.

L'initiation avait été mise au jour à l'époque par la diffusion sur les médias sociaux de la vidéo du téléphone en question, ce qui avait entraîné l'ouverture d'une investigation de police et une enquête interne sur la culture de l’intimidation au sein du collège.

L'enregistrement de 22 secondes était devenu une preuve irréfutable dans les arguments de la Couronne.

Raisons de l'ajournement

Dans sa décision, la juge Manjusha Pawagi, de la Cour de justice de l'Ontario, affirme qu'elle a besoin d'un nouveau rapport psychologique en vertu de l'article 34 de la Loi fédérale sur les jeunes contrevenants et de connaître la position des deux parties à ce sujet avant de rendre sa sentence en octobre.

Cet article porte sur les évaluations médicales et psychologiques des mineurs avant qu'ils ne soient punis à l'issue d'un verdict de culpabilité dans un procès.

Le collège privé St-Michael's de Toronto Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Dans ce cas-ci, la magistrate souhaite connaître le passé médical et l'état mental du jeune à l'heure actuelle (et non au moment des faits reprochés) afin de formuler des recommandations à l'établissement carcéral et à la famille durant sa période de détention et de probation.

La Couronne et la défense avaient utilisé la même procédure pour les autres coaccusés dans cette affaire au moment de déterminer leur peine.

Positions des deux parties

Dans ce procès, le seul à n'avoir jamais eu lieu dans cette affaire, il n'y a pas eu d'audience sur la détermination de la peine en personne ou en mode virtuel à la suite des audiences du printemps.

La Couronne a néanmoins brièvement rappelé mardi après-midi la position qu'elle a adoptée dans ses arguments écrits, à savoir une peine de 4 à 6 mois de prison assortie d'une période de probation de 18 mois.

Elle a en outre mentionné qu'elle pourrait réviser sa position à la lumière des informations manquantes au dossier concernant l'article en question.

La défense a pour sa part demandé une peine avec sursis assortie d'une période de probation qui ne tienne pas compte des délais encourus avant procès (soit environ 12 mois). Elle a également proposé des travaux communautaires.

La peine sera rendue le 15 octobre.

Trois autres anciens élèves avaient plaidé coupables d'accusations semblables, ce qui leur avait évité un procès. Ils avaient été condamnés à des peines de deux ans de probation relativement à trois initiations au cours desquelles deux élèves avaient été molestés avec un balai.

Les accusations contre un cinquième élève avaient été abandonnées.

Aucun des jeunes ne peut être nommé en vertu de la Loi fédérale sur les jeunes contrevenants.