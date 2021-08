Les Conservateurs et les Libéraux dévoilent leurs candidates

France Gagnon représentera le Parti conservateur du Canada et Léonie Lajoie se présentera pour le Parti libéral du Canada dans la circonscription Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques aux élections fédérales.

France Gagnon, Parti conservateur du Canada

France Gagnon est candidate pour le Parti conservateur du Canada dans Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Alors que les rumeurs d’élections s’intensifient, le leader parlementaire du Parti conservateur à la Chambre des communes, Gérard Deltell, a annoncé la candidature conservatrice mardi, à Rimouski, en présence du député de Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux.

France Gagnon gravite dans la sphère politique depuis une quarantaine d'années.

Elle a notamment travaillé pour l'ancien chef du Bloc québécois et premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, avant de joindre les rangs conservateurs au début des années 2000.

La candidate espère faire mieux que l'ancienne candidate conservatrice dans la circonscription, qui n'avait récolté que 9 % des voix lors du dernier scrutin en 2019.

J’ai été proche aidante pendant 20 ans, donc les échanges avec les êtres humains, ça me connaît et je pense que je gagne à être connue, à être écoutée, à être entendue. Une citation de :France Gagnon, candidate conservatrice dans Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques

France Gagnon s’est installée à Rimouski il y a environ un an pour occuper le poste de coordonnatrice de la Table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent.

Léonie Lajoie, Parti libéral du Canada

Léonie Lajoie est candidate pour le Parti libéral du Canada dans Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Léonie Lajoie, une entrepreneure en construction, représentera quant à elle le Parti libéral du Canada.

La candidate est originaire de Saint-Michel-du-Squatec et travaille à Témiscouata-sur-le-Lac.

Celle qui n’a jamais fait de politique auparavant dit s’être fait approcher par le Parti libéral pour se lancer dans la campagne.

Si elle est élue, Mme Gagnon souhaite avant tout soutenir les entrepreneurs de la circonscription.

C’est vraiment d’aider à développer l’économie d’ici, aider à soutenir, être présente, c’est ce qui me caractérise. Une citation de :Léonie Lajoie, candidate libérale dans Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques

Aux élections fédérales de 2019, la candidate libérale Chantal Pilon avait récolté un peu plus de 22 % des voix et avait terminé troisième, derrière le député sortant Guy Caron et l'actuel député Maxime Blanchette-Joncas.

Le député actuel a d’ailleurs déjà indiqué qu’il serait de nouveau candidat aux prochaines élections fédérales.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD), de son côté, n’a pas encore annoncé son candidat.