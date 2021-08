Une autre semaine sans obstétrique à Matane

Les femmes enceintes de la Matanie seront redirigées vers le centre hospitalier de Rimouski. Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent ajoute que de l’hébergement sera aussi disponible si nécessaire.

Depuis plus d’un an, le service d’obstétrique de l’hôpital de Matane est fréquemment interrompu en raison d'un manque de main-d'œuvre infirmière, ce qui ne permet pas de maintenir le service lors des congés et des absences. Cet été, le service a été interrompu durant presque tout le mois de juin.