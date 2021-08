Monic Néron et Jacques Beauchamp à la barre de nouvelles émissions sur ICI Première

Après six années à l'animation de l’émission Aujourd’hui l’histoire, Jacques Beauchamp mettra dorénavant à profit ses talents dans l’émission de longues entrevues Parcours. Ces rencontres d’une heure avec des personnes au parcours de vie riche seront rythmées par des extraits sonores, tirés d'archives ou autres.

Dans Le genre humain, Monic Néron abordera des enjeux de société en donnant la parole à des personnes dont on entend peu la voix normalement. Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire du samedi 16 h se veut une tribune pour les citoyens et citoyennes. Ce sera également l'occasion de parler à des personnalités plus connues pour les inclure comme citoyens et citoyennes, peut-on lire dans un communiqué.

Une nouvelle émission pour Jean-Philippe Pleau

L’animateur Jean-Philippe Pleau retrouvera l'auditoire dans son créneau habituel, soit le dimanche à 19 h, qu’occupait l’émission C’est fou, qu'il animait avec son regretté acolyte, l’anthropologue Serge Bouchard, décédé en mai dernier à 73 ans. C’est dans une émission intitulée Réfléchir à voix haute qu’il explorera le monde des idées en compagnie d’une coanimatrice ou d’un coanimateur différent chaque mois.

La dernière nouveauté d’ICI Première dévoilée mardi : des capsules radiophoniques, animées par le conteur Fred Pellerin et mettant en valeur des perles de langage de son village natal, Saint-Élie-de-Caxton, mais aussi du parler québécois en général.

La relève et la musique country à l’honneur sur ICI Musique

Le diffuseur public a également annoncé quelques nouveautés à l’antenne de sa chaîne musicale, ICI Musique, pour la rentrée. Entre autres : Nouveaux sons, une émission qui met en lumière la relève musicale, animée par Nicolas Ouellet, et Racines country, où Jean-François Breau partira à la découverte de ce style musical et de ses multiples influences.

Radio-Canada dévoilera les programmations d’automne complètes d’ICI Première et d’ICI Musique le 16 août prochain.