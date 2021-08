Saint-Jean de Terre-Neuve est considérée par plusieurs historiens comme la plus vieille ville en Amérique du Nord. La capitale de la province de Terre-Neuve-et-Labrador possède des attraits que des reportages de Radio-Canada ont mis en valeur à travers le temps.

La ville la plus à l’est de l’Amérique du Nord…

Je me demande combien de Canadiens savent que cette ville est 250 ans plus vieille qu’Halifax. Qu’en fait, elle était un port international alors que New York n’était encore qu’un marais ? Une citation de :Harry Mews, maire de Saint-Jean de Terre-Neuve

La ville de Saint-Jean de Terre-Neuve est située au sud-ouest de l’île de Terre-Neuve sur la péninsule d’Avalon. C’est l’agglomération la plus à l’est de l’Amérique du Nord et elle donne directement sur l’océan Atlantique.

Est-elle la plus vieille ville d’Amérique du Nord ? Certains historiens l’affirment alors que d’autres accordent plutôt ce titre à la ville de Québec.

Ce qui semble incontestable, c’est que le navigateur anglais Humphrey Gilbert prend possession de cette région de Terre-Neuve pour la reine Élisabeth I en 1583.

Dans les années 1620, les marins anglais prennent le contrôle de la partie orientale de l’île de Terre-Neuve et Saint-Jean devient le chef-lieu de ce qui constitue la première colonie britannique d’outre-mer.

En 1965, la Canadian Broadcasting Corporation réalise un long reportage qui décrit la ville de Saint-Jean de Terre-Neuve. Le maire de la ville Harry Mews nous y présente sa ville.

Histoire d'une ville, 9 décembre 1967

Le 9 décembre 1967, le reportage est diffusé à Radio-Canada dans le cadre de l’émission Histoire d’une ville. Gabi Drouin est le narrateur en français.

Harry Mews nous fait découvrir plusieurs endroits de sa ville.

Il nous fait découvrir une architecture, notamment des maisons en bois peints de couleurs vives et nichées sur les flancs de falaises, qui n’a pas son pareil dans le reste du Canada.

Puis on suit le maire Mews dans le port de la ville, sur la rue Water, dans les installations militaires de Signal Hill, la colline qui protège Saint-Jean des furies de l’Atlantique.

On voit que la ville possède une culture britannique et maritime très ancrée.

Une ville qui a du swing

Téléjournal, 4 septembre 1983

Le 4 septembre 1983, Paul Toutant nous présente un reportage sur la ville de Saint-Jean au Téléjournal qu’anime Michèle Viroly.

Il découvre une ville qui a beaucoup de caractère.

Les habitants de Saint-Jean sont fiers de leur histoire coloniale et possèdent un sens de l’humour où l’autodérision est omniprésente.

Les nuits à Saint-Jean de Terre-Neuve sont loin d’être ennuyeuses.

Les Terre-Neuviens semblent s'être débarrassés du puritanisme anglo-saxon.

Ils démontrent un sens prononcé de la fête et les bars dans la ville de Saint-Jean sont ouverts sept jours par semaine. On y boit aussi des bières aux noms exotiques.

Les pistes de danse pour leur part sont remplies de travailleurs du pétrole, de marins et des gens qui les apprécient.

Le journaliste conclut que la capitale de Terre-Neuve- et-Labrador est la ville la plus swing des provinces de l’Atlantique.

Saint-Jean, lieu de naissance des communications modernes

Me croiriez-vous si je vous disais que si Saint-Jean de Terre-Neuve n’existait pas, peut-être n’aurions-nous pas de téléphones mobiles?

Découverte, 9 décembre 2001

C’est ce que nous explique ce reportage du journaliste Mario Masson et du réalisateur Yves Lévesque présenté à Découverte le 9 décembre 2001.

Le reportage est préparé pour souligner le 100e anniversaire de la première transmission radio transatlantique d’un message sans fil.

Nous sommes le 12 décembre 1901 sur la colline de Signal Hill qui protège le port de Saint-Jean.

Depuis quelque temps, l’ingénieur et inventeur italien Guglielmo Marconi (1874-1937) y a installé une station réceptrice reliée à des cerfs-volants.

En ce jour de décembre 1901, il capte une séquence émise en langage morse par un émetteur situé dans la région des Cornouailles dans le sud-ouest de l’Angleterre.

La séquence est constituée d’un point, d’un trait, suivi par un autre point ce qui représente la lettre S dans l’alphabet morse.

C’est l’euphorie à Saint-Jean de Terre-Neuve et dans le reste du monde.

Marconi venait de prouver que des signaux pouvaient traverser l’Atlantique sans support matériel.

L’Italien ouvrait ainsi l’ère des communications modernes.

Sans ces découvertes, nous n’aurions peut-être pas de radios, pas de télévisions et pas de téléphones cellulaires non plus.

En 1909, Marconi reçoit le prix Nobel de physique avec Ferdinand Braun pour ses travaux sur la télégraphie sans fil.

Saint-Jean de Terre-Neuve fait une contribution additionnelle dans le domaine des transports moderne en1919.

Cette année-là, le capitaine John Alcock et le lieutenant Arthur Whitten Brown réalisent le premier vol transatlantique sans escale entre Terre-Neuve et l’Irlande.