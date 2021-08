COVID-19 : un médecin albertain s’inquiète pour les centres de soins de longue durée

Il pense que la stratégie du gouvernement pourrait coûter la vie à d'autres résidents de la province.

Je pense que nous courrons le risque de voir des éclosions dans des lieux d’habitation collective et un taux de mortalité plus élevé qu’à l’habitude, mais pas aussi élevé que lors de la première et de la deuxième vague , dit le médecin, qui est également coprésident de l'Association du personnel médical de la zone d'Edmonton.

Plus besoin de s'isoler

À partir du 16 août, les gens qui sont déclarés positifs à la COVID-19 ne seront plus légalement obligés de s’isoler, même si la province continue de le recommander fortement.

Les autorités sanitaires cesseront également les tests de dépistage à grande échelle ainsi que le traçage des personnes ayant été en contact étroit avec une personne infectée.

Lors de l’annonce de la province à ce sujet, le 28 juillet, la médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw, a précisé que les responsables du traçage des contacts continueront à enquêter sur les zones à haut risque telles que les établissements de soins de courte durée et de soins continus.

La semaine dernière, le ministère albertain de la Santé a indiqué à CBCCanadian Broadcasting Corporation /Radio-Canada qu’une décision par rapport aux protocoles sanitaires dans les centres de soins de longue durée sera prise d’ici le 16 août.

Une éclosion à Edmonton

Le jour où la province a annoncé les assouplissements sanitaires à venir, Sandi Johnson, une infirmière qui travaille dans le domaine de la santé publique depuis 35 ans, a appris que le centre de soins de longue durée Lewis Estates Retirement Residence, où vit sa belle-mère de 91 ans, subit une éclosion de COVID-19.

Le ministère de la Santé a confirmé que quatre résidents et un employé y ont contracté le variant Delta. Un résident est actuellement hospitalisé tandis qu’un autre a perdu la vie.

Sandi Johnson craint que la fin du traçage des cas et de la quarantaine obligatoire n’empire la situation.

Les chiffres vont exploser. Combien de cas y a-t-il? Comment saurons-nous quoi faire? , demande-t-elle.

Lewis Estates Retirement Residence n’a pas répondu aux demandes d’entrevues de CBCCanadian Broadcasting Corporation /Radio-Canada.

Directives claires

James Talbot rappelle que les résidents des centres de soins de longue durée sont plus vulnérables, même s’ils ont été vaccinés. Il soutient qu’il est important de communiquer clairement les règles sanitaires aux employés de ces centres et aux visiteurs.

Le gouvernement devrait communiquer clairement, avec un langage concis, ce qu’il demande aux gestionnaires , dit-il.

Il ajoute que de nouvelles preuves démontrent qu’il est possible de contracter la COVID-19 après avoir reçu une dose de vaccin, et peut-être même après avoir complété son immunisation.

Cela a été découvert après l’annonce de la province , dit-il.

Il serait donc prudent de leur part de prendre une pause et de revoir leurs directives afin de s’assurer qu’elles protègent suffisamment bien les gens , ajoute-t-il.

Avec les informations d'Andrea Huncar