Les activités de vaccination mobile annulées pour trois jours en raison de la chaleur

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a annulé les trois activités de vaccination mobile contre la COVID-19 qui devaient avoir lieu de mardi à jeudi en raison de la chaleur.

La camionnette transformée en clinique mobile devait se rendre mardi à Jonquière, au coin du boulevard du Royaume et de la rue de l'Émeraude, entre 14 h et 20 h. Il était prévu qu'elle soit à Chicoutimi au Centre 216 de la rue des Oblats dans le quartier Saint-Joachim de 11 h à 18 h mercredi et aux mêmes heures jeudi à l'épicerie communautaire Le Garde-Manger de Dolbeau-Mistassini.

Selon le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , le maintien ou non des activités prévues vendredi, samedi et dimanche sera évalué au cours des prochains jours en fonction de l’évolution des prévisions météorologiques.

Le maximum prévu pour mardi à Saguenay s'établissait à 32 degrés et à 26 mercredi. Le mercure devrait atteindre 30 degrés jeudi à Dolbeau-Mistassini. La chaleur devrait s'estomper légèrement par la suite.

Cependant, il faut savoir que les sites fixes de vaccination demeurent ouverts.

Les cliniques mobiles servent principalement à rejoindre ceux qui n'auraient pas encore reçu une première dose, sans qu'ils aient à prendre rendez-vous pour le faire.

Il a été annoncé mardi matin que tous les groupes d'âge dans la région ont atteint la cible de 75 % de personnes adéquatement vaccinées.

517 doses de vaccin ont été administrées dans la région lundi, dont 80 premières doses.