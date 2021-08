Fête de la moisson à Fugèreville : un rassemblement pour les Témiscamiens

Les organisateurs voulaient tenir un événement rassembleur alors que presque tous les festivals sur le territoire ont été annulés cette année en raison de la pandémie.

Aucun gros festival n’a pu avoir lieu. Donc nous, on a profité de l’occasion pour faire une fête à plus petite échelle que les festivals qui avaient lieu avant au Témiscamingue, mais pour offrir aux Témiscamiens l’opportunité de se revoir et d’échanger entre eux, de festoyer en communauté , explique Yu-Jade Adam Pâquet, animatrice de milieu à Fugèreville.

Plusieurs activités seront proposées tout au long de la journée. Il y aura entre autres un marché public, des kiosques d’habiletés et une épluchette de blé d’Inde. La soirée sera clôturée par des prestations musicales et des feux d’artifice.

Fugèreville et son bagage agricole

La municipalité de Fugèreville a accueilli plusieurs festivals en lien avec l’agriculture au cours des dernières décennies, notamment le bal des Foins et le Festival du porc.

La Fête de la Moisson s’inscrivait dans cette continuité selon les organisateurs.

On sait que Fugèreville c’est un village qui a toujours été intimement relié à l’agriculture, c’est un peu l’économie de Fugèreville. C’est encore le cas aujourd’hui. On s’est dit que la Fête de la Moisson, ça représentait vraiment l’essence de Fugèreville , ajoute Yu-Jade Adam Pâquet.

Les organisateurs affirment que toutes les mesures sanitaires en vigueur seront respectées.