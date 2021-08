Fierté littéraire : le festival célèbre les « mots qui démasquent »

On est un peu fou et ludique , a expliqué Denis-Martin Chabot, directeur général de l’événement, en entrevue avec Stéphanie Gagnon, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

L’idée est de donner aux gens le goût de lire et découvrir des auteurs des communautés 2LGBTQIA+, l’acronyme de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations de genre. Et d’écrire aussi, parce qu’on a des concours littéraires. C’est vraiment par le plaisir et le fun qu’on fait découvrir cette littérature , a-t-il ajouté.

En ouverture lundi soir, le festival a tenu son classique cabaret littéraire sous le thème Les mots qui démasquent . Le concours, animé par la drag queen Barbada, réunissait six finalistes qui ont soumis une proposition littéraire sur le sujet qui revêt une signification particulière, selon le directeur général de l’événement.

« C’est un clin d'œil au phénomène qu’on appelle le coming out dans nos communautés et qui est un peu passéiste dans notre littérature, précise Denis-Martin Chabot. Mais avec l’émergence de ces identités qui étaient étouffées depuis longtemps et qui font leur coming out, ce thème a repris ses lettres de noblesse. »

L'artiste drag queen Barbada est à l'animation de deux événements durant Fierté littéraire. Photo : Johan Jansson

Un espace pour les voix sous-représentées

Fierté littéraire présente aussi le Combat aux mots , un événement phare inspiré du Combat des livres de Radio-Canada. Dans une joute oratoire qui aura lieu ce mardi soir, quatre personnalités (Alain Labonté, Coco Belliveau, Samuel Larochelle et Nathalie DiPalma) défendent chacune un titre littéraire dont elles se font le porte-étendard afin de couronner un livre gagnant.

Par ailleurs, le festival compte aussi laisser une plus grande place aux communautés trans, non-binaire et BIPOC (Black, Indigenous and People of color - personnes noires, personnes des Premières Nations, personnes de couleurs) en leur consacrant des événements spécifiques. Selon le directeur général, ces communautés sont sous-représentées au sein du mouvement et Fierté littéraire veut les aider à élever leurs voix .

Finalement, pandémie oblige, les événements en présentiel auront une capacité limitée. Comme l’an dernier, Fierté littéraire gardera tout de même un pendant virtuel puisque cette approche lui a permis de rejoindre un public élargi, que ce soit ici ou à l’international.